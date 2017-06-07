Кабмин хочет выделить на субсидии еще 10 млрд грн

Министерство финансов готовит изменения в государственный бюджет, которые позволят увеличить финансирование субсидий населению для оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2017 году на 10 млрд грн.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко после заседания правительства, передает УНИАН.

"Минфин готовит изменения в бюджет. Там будет приблизительно 10 млрд грн. Эта проблема тянется с прошлого года - непогашение долгов. Я думаю, что 10 млрд грн решат ситуацию нормально. Эти средства нужны для спокойного, нормального вхождения в отопительный сезон", - сказал Розенко.

Напомним, правительство на заседании 26 апреля приняло решение о начале монетизации субсидий. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, это решение коснется 1,5 млн семей, которые смогут получить примерно 700 грн единовременной выплаты. Это решение предусматривает денежную выплату, которая равна стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубометров газа.