МВФ отложил выделение Украине нового транша, - Bloomberg

Международный фонд отложил принятие решения о выделении Украине пятого транша финансовой помощи размером в $1,9 млрд до осени текущего года.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Причиной задержки в выделении кредита является то, что Верховная Рада не поддержала пенсионную и земельную реформы до начала летних каникул. Проведение указанных реформ было ключевым требованием для выделения следующего транша кредитных средств.

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Пятый транш помощи в размере $1,9 млрд был запланирован в июне-июле 2017 года, однако теперь сроки его выделения сместились как минимум до осени. Сообщается, что это обстоятельство может помешать планам Украины выйти на международные рынки заимствований, о чем неоднократно говорил министр финансов Александр Данилюк.

Напомним, по данным СМИ, между президентом Петром Порошенко и главой МВФ Кристин Лагард была достигнута договоренность исключить земельную реформу из перечня вопросов, которые влияют на выделение транша.