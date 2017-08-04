Понаехало тут. Как решить проблему автомобилей на европейских номерах

Автомобили с иностранной регистрацией массово появились в Украине в 90-е — тогда почти половина машин ездили на чужих номерах. Сейчас, по данным Государственной фискальной службы, таких авто в стране около 600 тысяч.

Схема их ввоза проста: для продажи автомобиля житель ЕС снимает его с учёта и оформляет на фиктивную фирму. Временным ввозом в страну занимается иностранец, якобы являющийся сотрудником этой фирмы. По приезде в Украину он "продаёт" автомобиль, выписывая на него доверенность украинскому резиденту. Такое авто может находиться на территории Украины в течение года, после чего необходимо выехать и снова въехать в страну.

Причина популярности "поляков" и "литовцев" — низкие цены. За 3–4 тыс. евро можно купить десятилетний европейский автомобиль в хорошем состоянии, плюс 800–1000 евро за услуги посредников. По такой цене в Украине продаются либо иномарки лет на 10 старше, либо подержанные изделия украинского или китайского автопрома на пару классов ниже.

Если ввозить автомобиль легально и регистрировать в Украине со всеми положенными по закону выплатами в бюджет, изначальная его стоимость вырастет чуть ли не в два раза. Конечно, есть соблазн сэкономить, хотя это очень рискованно. Машина по факту украинскому владельцу не принадлежит, и фиктивная фирма-посредник может отозвать машину назад или объявить в угон. Тогда "собственника" по доверенности ожидают куда более серьёзные проблемы, чем конфискация авто.

Если ввозить автомобиль легально и регистрировать в Украине со всеми положенными по закону выплатами в бюджет, изначальная его стоимость вырастет чуть ли не в два раза

Отсутствие регистрации машины порождает много проблем для остальных водителей. Владельцы автомобилей на еврономерах осознают свою безнаказанность и часто нарушают ПДД, а штраф выписывать не на кого. Кроме того, этот автомобиль сложно застраховать, потому что водитель не является его владельцем. В случае аварии получить компенсацию от такого водителя тоже нельзя. При угоне владелец остаётся незащищённым, по закону он не может написать заявление в полицию. Легально продать машину невозможно, поэтому их часто сдают "на детали".

До последнего времени возможным наказанием для таких водителей был штраф в 8500 грн, выплачиваемый раз в год. А злостным нарушителям угрожала статья 485 Таможенного кодекса, когда временно ввезённое авто использовалось на постоянной основе. Наказание достигает 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей, что вдвое-втрое перекрывает стоимость автомобиля. Ранее эта статья не применялась, поскольку законно растаможить авто старше 2010 года выпуска невозможно.

Недавно суды приняли несколько решений, способных изменить ситуацию. Так, Высший административный суд Украины в мае вынес обвинительный приговор водителю авто на литовских номерах. Гражданин Азербайджана пригнал в Украину автомобиль в режиме временного ввоза. Таможенная служба установила, что автомобилем управлял уже гражданин Украины, и оштрафовала его на 420 тыс. грн. Водитель пытался обжаловать решение, но безуспешно. Важно, что это дело прошло все судебные инстанции и может стать своего рода прецедентом, на основании которого будут выносить приговоры уже другие суды.

Угроза таких штрафов может отбить у потенциальных покупателей "евротачек" желание ввязываться в мутные схемы. Но что делать владельцам уже ввезённых машин, пока непонятно. Этот вопрос депутатам придётся решать уже осенью.

Олег Ярошевич глава организации "Авто Евро Сила", объединяющей владельцев авто на еврономерах

— Наша организация на 6 сентября готовит стотысячную акцию, чтобы показать, что это проблема не узкой группы людей, а водителей по всей Украине. Мы уверены, что на начало января в Украине было 2 млн автомобилей на еврономерах. Акция должна подтолкнуть чиновников к разработке нормального законодательства. Если раньше мы говорили, что готовы рассмотреть какие-то промежуточные варианты, то сейчас будем добиваться европейского уровня цен на растаможку автомобилей, снятие акцизов, пошлин и т. д. Таким образом, мы создадим нормальный конкурентный рынок автомобилей в Украине. Рынок не "китайцев", которые не отвечают ни экологическим нормам, ни нормам безопасности, а европейских автомобилей 5–10 лет, отвечающим всем нормам, на них удобно и комфортно ездить. Мы хотим покупать машины в Европе, имея возможность легально ставить их на украинский учёт.

Государство отвергает пути выхода из ситуации. По нашей информации, готовятся выездные группы для отлова таких машин. Более 60 законопроектов по этой теме внесено в Верховную Раду, но они блокируются теми, кто держит в руках автомобильный бизнес. Лоббизм очень силён, бороться тяжело, потому что большие деньги заносятся в ВР, чтобы эти законы не рассматривались.

По истории со штрафом в 420 тысяч: человек действительно совершил ряд нарушений, например, поставил на нерастаможенный автомобиль украинские номера. За большое количество нарушений, конечно, надо наказывать, но в целом это неправомерное решение. У нас нельзя растаможить автомобиль старше 2010 года. Соответственно, откуда взялись цифры неуплаченных таможенных платежей?

Наша организация борется не за то, чтобы сделать поблажку конкретному водителю или группе лиц, а за то, чтобы проблема была решена действующим законодательством.

Олег Назаренко гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортёров и дилеров

— Цифра в два миллиона "евротачек" сильно завышена. Активисты могут завышать численность ввезённых авто, подыгрывая бизнесменам, занимающимся временным ввозом. Машин с иностранной регистрацией действительно становилось больше, но, думаю, из-за решений судов ввозить станут меньше. Если одного оштрафовали на 400 тысяч, многие задумаются.

Один из вариантов решения проблемы — часть автомобилей можно растаможить. Люди, которые завозят практически новые машины, делают фактически отсрочку таможенного платежа. То есть берут машину за $100 тыс., $30 тыс. надо отдать за растаможку. А растамаживают через год, когда стоимость машины и соответственно её растаможки уже будет меньше.

Есть обманутые, те, кто верит, что на еврономерах действительно можно ездить легально, но основная масса идёт на риск, берёт машину за $1000 и понимает, что за ту же тысячу её сможет продать, потому что 95% рынка запчастей — от таких "донорских" авто. Чтобы сделать цены низкими, как в Германии, надо обложить налогами СТО, запретить донорские контрабандные запчасти и ввести экологический сбор. И люди станут говорить: мы не такие богатые, чтобы ездить на старом автомобиле, потому что ремонт стоит больших денег. В Украине же ремонт дешёвый, поэтому цены на автомобили выше.

Вообще надо принимать законопроект о полной отмене пошлин и акцизов на новые и б/у машины. Это будет выгодно автодилерам, машины удешевятся, больше можно будет продать. Обычными людьми это будет воспринято нормально, но депутаты не хотят вносить такой законопроект. Против этого выступят в первую очередь посредники и организаторы схем ввоза: к ним же никто не пойдёт, если авто можно будет нормально растаможить. А это громадный бизнес, 600 тысяч машин — больше полумиллиарда евро за несколько лет наличными. Разве они простят то, что их лишат бизнеса?..