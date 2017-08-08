Агентство Fitch улучшило прогноз мирового ВВП

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогнозы роста мирового ВВП в 2017 и 2018 годах. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает РБК-Украина.

В 2017 году рост ВВП составит 3% (июньский прогноз, – 2,9%), а в 2018 году ожидаемый рост мировой экономики составит 3,2% (в июне – 3,1%).

"Поток хороших новостей о мировой экономике продолжился после нашего июньского обзора, и Fitch пересмотрело свои прогнозы роста мирового ВВП. Пересмотр касается в первую очередь страны с развивающимся рынком, в частности, Китай", – сказано в сообщении.

Прогноз по росту экономики КНР на 2017-2018 годы улучшен на 0,2% и 0,4% – до 6,7% и 6,3% соответственно.

Также сообщается, что ВВП США вырос во втором квартале на 0,6% (в годовом исчислении), в еврозоне рост составил также около 0,6%, в Великобритании – 0,3%.