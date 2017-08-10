Mail.Ru оценила убытки от ухода из Украины

Российский холдинг Mail.ru Group оценивает негативный эффект от запрета работы на украинском рынке в 1,5% от выручки за 2017 год. Об этом говорится в отчете компании за второй квартал, передает РБК.

По оценке Mail.Ru Group, из-за блокировки ее продуктов в Украине, портала, соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники" и других она не досчитается 790–809 млн рублей (около 13,3 млн долларов) в 2017 году.

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Напомним, 17 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ, который предусматривает заморозку активов ряда российских компаний и запрет доступа к их интернет-ресурсам. В отношении Mail.Ru Group и ее украинской "дочки" - ТОВ "Мейл.РУ Україна" – санкции введены на срок до 15 мая 2020 года.

Портал Mail.Ru оказался в числе заблокированных ресурсов. Ранее Mail.Ru Group заявлял, что эти события не окажут влияния на ее финансовые показатели.