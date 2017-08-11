Совет по финансовой стабильности до конца августа проведет заседание для выработки позиции относительно правового статуса криптовалюты биткоин в Украине и его регулирования. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чурия.

По его словам, в совете примут участие НБУ, Министерство финансов, Государственная фискальная служба, Государственная служба финансового мониторинга, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Чурий отметил, что сейчас биткоин не имеет определенного правового статуса в Украине. Определение такого статуса в Украине осложняется отсутствием консолидированного подхода к классификации биткоина и регулирования сделок с ним в мире.

"Так, в ряде стран официально разрешены операции с биткоинами. Обычно они рассматриваются как товар или инвестиционный актив и для целей налогообложения подчиняются соответствующему законодательству. В некоторых странах биткоин признают расчетной денежной единицей", – сказал Чурий.

По его словам, например, законодательство ЕС сегодня классифицирует биткоин как "цифровое представление стоимости, не подтвержденное центральным банком или государственным органом и не привязанное к юридически установленным валютным курсам, которое может использоваться как средство обмена для покупки товаров и услуг, их передачи и хранения, и может приобретаться в электронном виде". При этом обмен традиционных валют на единицу биткоин освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость.

"В разных странах биткоин классифицируют по-разному – как виртуальную валюту, денежный суррогат, нематериальную ценность, виртуальный товар и тому подобное. Со своей стороны, Национальный банк Украины пока официально не поддерживает ни одно из приведенных определений", – добавил Чурий.

Напомним, 10 августа полиция и СБУ обнаружили на территории государственного предприятия "Лечебно-оздоровительный центр "ИЭС им. Патона" 200 единиц компьютерного оборудования для генерации (майнинг) криптовалюты биткоин, которое работало с нарушением законодательства Украины.

В середине июня Налоговая милиция Киева совместно с Национальной полицией разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалюты биткоин.

Ранее Национальный банк сообщал, что не несет ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях.

Виртуальная валюта биткоин является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Биткоин могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия криптовалюты биткоин полностью децентрализована и может быть осуществлена случайно любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержания работы системы.