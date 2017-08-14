Экономика Украины выросла на 2,4%

Валовой внутренний продукт Украины во втором квартале 2017-го в годовом выражении (по сравнению со вторым кварталом 2016 года) вырос на 2,4%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно приведенным данным, по сравнению с первым кварталом 2017 года ВВП во втором квартале с учетом сезонного фактора вырос на 0,6%.

Напомним, ВВП Украины в первом квартале 2017 года в годовом выражении вырос на 2,5%, а по сравнению с предыдущим кварталом - снизился на 0,3%. В целом за 2016 год ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,6%. Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.

