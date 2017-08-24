Дороже золота. Стоит ли вкладываться в биткоин

Криптовалютами заинтересовались серьёзные игроки финансового рынка, для них это новое направление инвестиций. При этом от скептиков можно услышать, что биткоин — такой же мыльный пузырь, каким был рынок недвижимости в 2007–2008 годах

Как бы там ни было, с начала 2017 года цена виртуального актива возросла в четыре раза. В январе курс доллара к биткоину составлял около $1 тыс. за BTC, в августе стоимость биткоина уверенно балансирует возле отметки в $4 тыс. Объясняя природу феноменального взлёта первой в мире цифровой валюты, опрошенные Фокусом эксперты ссылаются на стечение множества благоприятных факторов.

Что-то новое

Во многом росту биткоина поспособствовал интерес к криптовалюте со стороны крупных инвестиционных фондов, которые ранее не работали с такого рода активами. Как отмечает менеджер по развитию бизнеса компании Hotmine Александр Момот, рост цены биткоина в начале 2017 года отчасти спровоцировало вливание институциональных денег от нескольких новосозданных фондов, которые позволяют инвестировать в биткоин крупным игрокам на фондовом рынке.

«Традиционные участники инвестиционного рынка присматриваются к биткоину, поскольку ищут новые направления для инвестирования и нуждаются в новых инструментах для заработка. Goldman Sachs и JP Morgan (одна из крупнейших инвесткомпаний и крупнейший банк США. — Фокус) уже выпускают аналитические материалы по новой валюте, а ряд западных инвестфондов пробуют вкладываться в биткоины», — говорит портфолио-менеджер ИК Adamant Capital Юрий Созинов.

Подорожанию биткоина способствуют новости, связанные с обретением криптовалютами легального статуса в том или ином государстве

Игроки рынка также ищут инструменты, которые позволят широкому кругу инвесторов вкладывать в криптовалюты, не соприкасаясь с ними непосредственно. Как объясняет Момот, для этого можно создавать индексные фонды, которые в рамках действующего законодательства государств позволят инвестировать в криптовалюты путём покупки некоего производного финансового инструмента, исключая для инвестора специфические расходы и риски.

В венчурном бизнесе, который заключается в прямом инвестировании высокотехнологичных компаний, в том числе и стартапов, также активно ищут применение криптовалютам. «Инвестиционные венчурные фонды разрабатывают модели, позволяющие часть фонда, половину или треть, сделать через криптовалюты. Это позволит им инвестировать в прибыльные технологические компании среднего размера, которые платят дивиденд, а не только в потенциальных «единорогов» (компании с миллиардной капитализацией)», — говорит исполнительный директор Украинской ассоциации венчурного и приватного капитала Ольга Афанасьева. Она надеется, что благодаря этому венчурный бизнес может стать менее рисковым, а количество инвестиционных сделок увеличится, в том числе в Украине.

Кроме собственно криптовалюты, интерес у финансовых кругов вызывает технология, на основе которой работает система. «Многие компании изучают перспективы использования технологии blockchain, лежащей в основе криптовалют, но денежный аспект blockchain — это только одно из возможных его применений и, вероятно, не самое полезное для участников фондового рынка» — считает аналитик CFA Institute Святослав Росов.

Признание

Подорожанию биткоина способствуют и новости, связанные с обретением криптовалютами легального статуса в том или ином государстве. Старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин обращает внимание, что после признания биткоина официальным платёжным средством в Японии 1 апреля 2017 года стоимость криптовалюты за два месяца выросла в 2,5 раза (с $1,1 тыс. до $2,7 тыс.). По мнению Шевчишина, после появления подобных новостей, особенно касающихся экономически развитых стран, цена криптовалют может повышаться на протяжении трёх месяцев.

«Любое признание биткоина как платёжного средства странами или принятие его к использованию крупными компаниями будет подогревать цену криптовалюты», — уверен Шевчишин.

Ещё одним фактором роста, по мнению собеседников Фокуса, может выступить геополитическая нестабильность. Ведь в такой ситуации интерес к децентрализованной и не подверженной влиянию регуляторов криптовалюте будет подпитывать снижение доверия к государственным институциям.

Другие криптовалюты в 2017 году зачастую показывали ещё более интенсивный рост, чем биткоин. В некоторых случаях динамика измерялась тысячами процентов

Влияние майнеров

Следующий фактор, влияющий на стоимость биткоина, — внедрение технологий, которые масштабируют Сеть. «Достигнутое в Нью-Йорке в мае 2017 года соглашение о масштабировании многие пользователи сочли хорошей перспективой для Сети. Благодаря этому появляется возможность проводить больше транзакций в секунду, за счёт чего вырастет количество пользователей», — продолжает Александр Момот. По его словам, на этой волне люди стали покупать больше биткоинов, из-за чего на фоне ограниченного предложения цена пошла вверх.

Для обработки блоков информации о транзакциях в криптовалюте задействуются вычислительные мощности участников системы (майнеров), которые в качестве оплаты за это получают новые биткоины. Но установленного изначально максимального размера блока в блокчейне в 1 Мб по мере роста количества пользователей стало не хватать для быстрой обработки транзакций. Для решения этой проблемы крупнейшие операторы рынка в Нью-Йорке договорились об увеличении предельного размера блока до 2 Мб.

«Биткоин в ноябре 2017 года ждёт увеличение размера блока до 2 Мб. Влияние этого события на курс будет зависеть от того, как поведут себя майнеры — поддержит ли большая их часть новый протокол так же, как это произошло в конце июля. В противном случае биткоин могут ожидать трудные времена», — говорит маркетолог биткоин-агентства KUNA Вадим Попов. Несмотря на это собеседник Фокуса считает, что в более отдалённой перспективе с биткоином определённо всё будет хорошо. Ведь развитие Сети и инфраструктуры идёт по нарастающей, и биткоин получает легальный статус во всё большем количестве стран.

Светлое будущее

Не последнюю роль в повышении курса биткоина по отношению к традиционным деньгам также сыграло развитие рынка криптовалют в целом. «Количество цифровых активов, обмениваемых на биткоины, растёт, соответственно растёт их цена. С января 2017 года значительно увеличилось количество криптовалют, что сделало биткоин обменным с более чем 1 тыс. активов», — констатирует Ольга Афанасьева.

Отметим, что другие криптовалюты в 2017 году зачастую показывали ещё более интенсивный рост, чем биткоин. В некоторых случаях динамика измерялась тысячами процентов. В числе наиболее интересных и перспективных опрошенные Фокусом эксперты назвали ripple, litecoin, Ethereum и DASH.

Однако дальнейшую динамику биткоина они прогнозируют с большой осторожностью и напоминают о том, что феноменальная доходность, показанная в прошлые периоды, совсем не обязательно должна повториться в будущем.

Расхожее утверждение о том, что биткоин не более чем очередная финансовая пирамида, операторы рынка опровергают. «Ключевая характеристика пирамиды — наличие основателей и хозяев, выступающих главными бенефициарами, которых в биткоине не существует», — убеждает Александр Момот. Иными словами, в такой децентрализованной системе попросту никто не сможет получить куш и убежать с деньгами. Если изучить эту технологию и разобраться, как она работает, подозрения в организации пирамиды отпадут сами собой.

Феноменальная доходность, показанная в прошлые периоды, совсем не обязательно должна повториться в будущем

Гораздо более серьёзный риск инвестиций в криптовалюты — их высокая волатильность, широкий диапазон колебаний в коротком временном отрезке. В течение дня скачки курса биткоина могут достигать 15–20% и более, что традиционным активам отнюдь не свойственно. Вадим Попов считает подобную волатильность следствием молодости рынка криптовалют, на котором биткоин самый старый и при этом наименее волатильный актив.

«Высокая волатильность объясняется тем, что цена криптовалюты определяется только балансом спроса и предложения. Если над любым обычным активом стоит какой-либо регулятор, который может выйти на рынок и определённым образом подкорректировать цену, покупая или продавая, то у биткоина такого регулятора нет», — объясняет Александр Момот.

Для наглядности проведём параллель: Нацбанк Украины летом 2017 года выкупает излишки доллара с валютного рынка, что не даёт гривне укрепиться ещё сильнее. Затем валютные резервы будут выброшены на рынок, когда на украинскую нацвалюту будет давить сезонный рост спроса на доллар. Если бы регулятор не предпринимал подобные меры, гривна бы колебалась в куда более широком диапазоне в обе стороны.

Стоит отметить, что отсутствие на рынке регулятора несколько обостряет риски надувания и схлопывания пузыря. «У биткоина бывают периоды переоценки рынком, но рынок же и регулирует свою температуру, что приводит к снижению курса и охлаждению излишнего оптимизма», — говорит Вадим Попов. Он подчёркивает, что пузырь — временный фактор, который может сформироваться на любом рынке. Но его схлопывание не означает смерть актива, как это происходит в случае с крахом финансовой пирамиды. Речь может идти только об обесценивании, что не исключает восстановления стоимости в будущем.

Впрочем, у операторов рынка криптовалют есть повод для оптимизма. Учитывая вышеназванные позитивные факторы, можно осторожно предположить, что у биткоина ещё есть потенциал для повышения стоимости. «Скорее всего, в ближайшее время мы будем наблюдать дальнейший рост и снижение волатильности биткоина по мере улучшения биржевой инфраструктуры и расширения возможностей использования криптовалюты для оплаты», — прогнозирует Юрий Созинов. Так, по оценкам Александра Момота, к весне 2018 года курс биткоина перевалит за $5 тыс. за BTC, и при самом неблагоприятном стечении обстоятельств он вряд ли опустится ниже $3 тыс. за BTC.