Супрун: Закупка лекарств через международные организации обходится дешевле на 40%

Выводы Счетной палаты здесь совпадают с информацией СБУ о коррупции в 40% при закупках лекарств через Министерство здравоохранения

По результатам аудита, проведенного Счетной палатой, закупки лекарств и лекарственных средств через ПРООН, ЮНИСЕФ и Crown Agents признаны экономически эффективными.

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сказала на заседании правительства в среду, 23 августа, сообщает "Укринформ".

"Счетная палата признала экономически эффективными закупки через международные организации. Экономия составила до 40% и разница в ценах - в 26 раз, по сравнению с ценами 2014 года на некоторые позиции", - сказала Супрун.

Она отметила, что выводы Счетной палаты совпадают с выводами СБУ об уровне коррупции в 40% при проведении закупок лекарств через Министерство здравоохранения в предыдущие годы.

Такая ситуация привела к тому, что в больницах пациенты не могли получить бесплатные лекарства, несмотря на проведение процедур закупок. Также это привело к срыву тендеров по отдельным закупкам, срыву сроков закупок и поставок лекарств и лекарственных средств.

Все это сказалось на уровне заболеваемости и продолжительности жизни украинцев.

Напомним, ПРООН начала закупки лекарств за бюджетные средства.