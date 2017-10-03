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Главная » Деньги » Проблемы госбюджета Украины будут нарастать, - Всемирный банк
Проблемы госбюджета Украины будут нарастать, - Всемирный банк
Фото: ТСН

Проблемы госбюджета Украины будут нарастать, - Всемирный банк

Тому виной – повышение заработных плат и социальных стандартов

03.10.17 502
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Всемирный банк прогнозирует увеличение дефицита государственного бюджета Украины в текущем году до 3,5% ВВП с 3% по итогам 2016 года в результате повышения заработных плат и социальных стандартов.

"Мы прогнозируем, что фискальный дефицит будет 3,5% ВВП из-за повышения зарплат в государственном секторе и расходов на социальные программы", - заявил ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Хан в ходе презентации обновленного прогноза для Украины, передают ряд СМИ.

Во Всемирной банке отметили, что такой дефицит будет выше целевого показателя по программе с Международным валютным фондом.

По оценкам Всемирного банка, для Украины важно сократить дефицит госбюджета за счет проведения пенсионной реформы, повышения адресности субсидий, реформы образования и здравоохранения.

Как отмечается в материалах ВБ, в 2018 году ожидается сокращение дефицита госбюджета до 2,5%, в 2019 году – до 2,4%, в 2020 году – до 2,2% ВВП.

Государственный и гарантированный государством долг, по прогнозам Всемирного банка, сократится с 85,2% ВВП в текущем году до 85,1% в 2018-м, 78,9% в 2019-м и 73,4% ВВП в 2020 году.

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