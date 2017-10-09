Правительство предлагает украинцам реструктуризировать долги по коммуналке

Только так можно получить субсидии в случае наличия задолженности

Для получения субсидии в случае наличия задолженности за жилищно-коммунальные услуги можно оформить договор о реструктуризации долга.

Об этом сообщается на странице правительственного портала в Facebook.

"Государство, предоставляя субсидию, дает возможность семье в течение года решить вопрос с накопленной в прошлом задолженностью за коммунальные услуги. Если это не сделано, государство опять же идет навстречу гражданам и позволяет оформить договор реструктуризации долга с поставщиком услуги для продолжения субсидии на следующий год (2017-2018 года)", - говорится в сообщении.

В правительстве отмечают, что существуют отдельные случаи, когда граждане оспаривают в судебном порядке выставленную поставщиком услуги сумму задолженности, и поэтому отказываются платить соответствующие средства или заключать договор реструктуризации.

Правительство пошло навстречу таким семьям: долг за коммунальные услуги, который оспаривается в суде, не влияет на субсидию.

В ситуации, когда граждане не согласны с задолженностью, они могут ее обжаловать. На основании решения суда об аннулировании долга или до вынесения решения суда о размере задолженности, которая оспаривается, решением комиссий по вопросам назначения жилищных субсидий, работающих при органах исполнительной власти на местах, действие жилищной субсидии возобновляется с момента приостановления ее выплаты, то есть с мая 2017 года.

Согласно сообщению, текущая задолженность, то есть не оплаченные коммунальные услуги в марте, мае и июне, не влияет на процесс переназначения жилищных субсидий на новый период.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 октября ввел новый порядок расчета субсидий на жилищно-коммунальные услуги, согласно которому при назначении субсидии будут учитываться доходы граждан за I и II кварталы текущего года. Кабмин также продлил срок подачи заявлений на выплату компенсаций за сэкономленные субсидии на 2 месяца - до 1 ноября 2017 года.