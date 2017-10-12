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Главная » Деньги » Киевэнерго не гарантирует бесперебойные поставки тепла в школы и больницы

Киевэнерго не гарантирует бесперебойные поставки тепла в школы и больницы

Киевэнерго не гарантирует бесперебойные поставки тепла в школы и больницы
novosti.err.ee

Все дело – в долгах перед компанией

12.10.17 264
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Столичная теплоснабжающая компания "Киевэнерго" заявляет о непрогнозируемости качества и бесперебойности обеспечения теплом бюджетных организаций Киева в отопительном сезоне 2017-2018 годов, так как компания несет ежедневные убытки из-за разницы между закупочной ценой газа и ценой, предусмотренной в тарифе компании, сообщила пресс-служба Киевэнерго.

"В этом году начало отопительного сезона для учреждений социальной сферы осложняется разницей закупочной цены газа и предусмотренной в тарифе. Так, НАК "Нафтогаз" продает ПАО "Киевэнерго" природный газ для бюджетных организаций по цене 7,9 тыс. грн за 1 тыс. м, а в тарифе на производство теплоэнергии заложена его стоимость как 4,94 тыс. грн за 1 тыс. куб. м. Таким образом, ежедневный фактический ущерб Киевэнерго от поставок тепла только социальным объектам столицы составит 1,2 млн грн и будет увеличиваться пропорционально снижению температуры окружающей среды", - сообщили в компании.

Отмечается, что к концу этого года ущерб может составить 541 млн грн. При этом источник его погашения не предусмотрен ни в городском, ни в государственном бюджете.

"Эта ситуация делает непрогнозируемым качество и бесперебойность обеспечения теплом бюджетных организаций в грядущий отопительный сезон", - подчеркнули в Киевэнерго.

Напомним, с 9 октября в Киеве начался отопительный сезон в учреждениях социальной сферы в соответствии с отдельным распоряжением КГГА №1235 "О теплообеспечении объектов социальной сферы".

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