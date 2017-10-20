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Главная » Деньги » Суд арестовал счета 30 компаний по делу о легализации доходов на $350 миллионов

Суд арестовал счета 30 компаний по делу о легализации доходов на $350 миллионов

Суд арестовал счета 30 компаний по делу о легализации доходов на $350 миллионов
Фото: newslocker.com

Денежные средства компаний арестованы на счетах в 29 банках

20.10.17 181
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Приднепровский районный суд г. Черкассы арестовал средства на счетах 30 компаний в 29 банках по делу о легализации доходов, полученных преступным путем, при импорте цифровых/электронных товаров и услуг, сообщает УНИАН.

"Общий объем легализованных злоумышленниками доходов, полученных преступным путем, составляет около 350 млн долларов США в год", - говорится в ряде решений суда, обнародованных в Едином государственном реестре судебных решений.

В том числе арестованы средства на счетах компаний «АкадЭкс», «Бизнес Ритейл групп», «Вестар», «Глобал Мани», «Дарт Вейдер», «Дефро», «Диджитал Пеймент Системс», «Еприкот», «Инвест пей», «Интвей Украина», «Интеркасса», «Интернет сервис Украина», «Контрактовый дом», «Лексузель», «Леогейминг пей», «Леогейминг», «Миратум», «Нейшнл Пеймент энд коллекшн процессинг центр», «ОМП-2013», «Пари-матч», «Пари-пей», «Пеймент Солюшин», «Пеймент текнолоджис», «Систем Интегрейшн», «Современные платежные решения», «Тайм Солюшн», «Тандем-финанс», «Фай уолл», «Файннест», «Феникс».

В частности, денежные средства арестованы на счетах указанных компаний в 29 банках, включая «Альфа-Банк», «Вернум», «Восток», «Глобус», «Кредобанк», «Кристалбанк», «Марфин», «Мегабанк», «ОТП банк», «Ощадбанк», «Пивденный», «Правэкс-банк», «ПриватБанк», «Проминвестбанк», «ПУМБ», «ПФБ», «Райффайзен Банк Аваль», «Сбербанк», «ТАСкомбанк», «Украинский капитал», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «Укрэксимбанк», «Универсал банк», «Фамильный», «Форвард», «Центр», «Экспресс-банк».

Следствие установило группу физических лиц, имена которых не называются, создавших противоправный механизм легализации доходов с ежесуточным оборотом на счетах указанных предприятий около 20 млн грн.

Как отмечается в документах суда, указанные средства перечислялись на агентский банковский счет №29096015123701 в «Альфа-Банк», а в дальнейшем - на счета предприятий с признаками фиктивности для легализации доходов и вывода на счета оффшорных компаний.

Также установлено, что эти лица организовали противоправную деятельность ряда платежных сервисов в сети интернет для незаконной конвертации денежных и электронных средств в наличные с последующей легализацией путем вывода с территории Украины в Российскую Федерацию.

В частности, установлены интернет-ресурсы, которые включают в себя проведение оплаты пользователями с помощью запрещенных Национальным банком электронных средств «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one / Единый кошелек».

По информации следствия, основным банковским учреждением, обслуживающим счета и осуществляющим прикрытие транзитных субъектов указанной преступной группы, был банк «Центр».

Помимо ареста средств на счетах, суд также решил остановить расходные операции по ним, за исключением уплаты налогов и сборов.

Напомним, Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2017 года передала в правоохранительные органы 518 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием доходов или уголовным преступлением.

Национальный банк Украины в январе-сентябре направил правохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, 16 млрд долл. и 10 млн евро.

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