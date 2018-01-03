Платить по-новому. Как отразятся на бизнесе принятие изменений в Налоговый кодекс

Уже сейчас понятно, что закон №6776-д придётся серьёзно дорабатывать. А значит, без "сюрпризов под ёлочку", как и в предыдущие годы, не обойтись

В минувшем году Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс относительно легко. За законопроект №6776-д депутаты проголосовали ещё 7 декабря, внеся в документ около 200 правок. Однако вскоре выяснилось, что представители аграрного бизнеса крайне недовольны утратой права на возмещение НДС при поставке за границу сои, подсолнечника и рапса, которая сулит им потерю более 10 млрд грн. А 4 млрд грн, которые в бюджете 2018 года заложили на дотации агропроизводителям, этого не компенсируют. Поэтому связанные с агробизнесом нардепы отозвали свои подписи под документом.

Впрочем, налоговый режим экспорта масличных культур не единственное из спорных мест документа. В Союзе украинских предприятий говорят, что внесённые в Налоговый кодекс изменения делят бизнес на откровенно выигрывающих и проигравших. К команде "победителей" в СУП причисляют импортёров электромобилей и владельцев электротакси. В выигрыше и представители IT-индустрии, так как любая их продукция освобождается от НДС. В плюсе осталась и газодобыча — для новых скважин глубиной до 5 тыс. м рента снижена с 29% до 12% и с 14% до 6% — для скважин глубже 5 тыс. м.

В команде же "проигравших" — логистические компании, которые доставляют посылки из-за рубежа. ГФС получит право контролировать не только стоимость каждой посылки, но и количество присланных одному получателю отправлений в месяц. Если физлицо получает более трёх посылок в месяц, следующие будут облагаться НДС и ввозной пошлиной. Одним словом, уже сейчас понятно, что документ придётся серьёзно дорабатывать. А значит, без "сюрпризов под ёлочку", как и в предыдущие годы, не обойтись.

Аграрные войны

Если говорить о макроэкономике, фискальные ограничения экспорта необработанных семян масличных культур вполне разумны. По данным одного из крупных игроков рынка маслопереработки, суммарная мощность маслобойных заводов в Украине составляет около 21 млн т в год, тогда как их реальная загрузка не более 12 млн т. Уже к маю маслобойные предприятия останавливаются. По оценке участников рынка, лишь из-за экспорта сырых семян сои и рапса Украина ежегодно теряет около $250 млн добавленной стоимости. Кроме того, снижение экспорта сырья и развитие перерабатывающих мощностей позволят создать дополнительные новые рабочие места.

Около 200 правок внесли в Налоговый кодекс в 2017 году

Однако именно масличные культуры формируют более 50% прибыли сельхозпроизводителей. Изменение режима налогообложения, по словам зампредседателя Всеукраинского аграрного совета Михаила Соколова, сделает нерентабельным экспорт сырых семян и приведёт к снижению цен на семена подсолнечника, сою и рапс на внутреннем рынке на 16–17%. Естественно, у производителей семян это не вызывает особого восторга. "Агропроизводители вынуждены менять структуру посевных площадей, запланированных под сою, в пользу других культур", — отмечает эксперт Украинской ассоциации аграрного бизнеса Ольга Харабара.

Поэтому отмена возмещения НДС по экспорту сырых семян вызвала недовольство нардепов, лоббирующих интересы агрохолдингов, которые специализируются на экспорте сырья. Любопытно и то, что, как рассказала Фокусу Нина Южанина, глава Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, видя поправку на этапе комитетского рассмотрения, аграрные депутаты её не оспаривали. Осознание последствий принятого решения пришло уже после голосования. Нардепы, представляющие аграрные регионы, стали отзывать свои голоса за эту поправку. Профильному комитету ВР пришлось искать варианты выхода из ситуации.

В общих чертах компромиссный механизм уже понятен. Скорее всего, в ВР на переголосование подадут нормы об исключении подсолнечника из перечня культур по невозмещению экспортного НДС. По сое — производителям дадут возможность закончить маркетинговый год и перестанут возмещать НДС по культуре с 1 сентября 2018-го по 1 января 2022-го. По рапсу — предложат ввести такую же меру с 1 января 2020-го по 1 января 2023-го.

Значительное смещение срока изменения режима налогообложения по рапсу Южанина объясняет тем, что в Украине необходимо запустить переработку этой культуры в биотопливо и наладить экспорт готового продукта. На это нужно около двух лет.

Помимо изменения нормы по НДС, представители аграрного сообщества считают необходимым изменить и максимальный размер аграрных дотаций для одного юрлица. Изначально предлагалось ограничить выплаты 150 млн грн. Но Южанина говорит, что парламент готов рассмотреть увеличение размера выплат до 250 млн в одни руки.

Проблемные электрокары

Довольно контраверсийно и решение нардепов отменить ввозной НДС и акциз на электрокары. По мнению руководителя сектора экономики офиса эффективного управления BRDO Алексея Оржеля, снижение налоговой нагрузки на ввоз электрокаров позитивно скажется на увеличении объёмов этого рынка.

50% прибыли сельхоз­производителей формируют масличные культуры

"Принималось решение, исходя из незначительных пока объёмов рынка, поэтому и потери госбюджета будут несущественными", — говорит он. Оржель акцентирует внимание на том, что решение принято лишь на год, а дальше в зависимости от изменений на рынке будет видно, продлевать снижение или нет. Соглашается с ним и советник министра инфраструктуры Александр Озарян. Он отмечает, что в соответствии с Концепцией развития рынка электротранспорта в Украине к 2020 году в стране должно продаваться более 10 тыс. электромобилей в год. "Я считаю, что отмена НДС и акциза приближает нас к этому индикатору, понижая стоимость электромобилей на 17% и делая их доступней", — говорит Озарян. Остальные стимулы развития электротранспорта — налоговые скидки в 18% на покупку электромобиля и отмена регистрационного сбора в ПФ в размере 3–5% от цены пока не реализованы. Хотя они могут дополнительно удешевить электрокары до 23% от нынешней стоимости.

Однако, по словам Южаниной, предложенные нормы развития электротранспорта оказались довольно "сырыми". "Я воздержалась от голосования, поскольку в норме по электромобилям содержится подпункт, который говорит об освобождении от НДС услуг такси на электромобилях и услуг по аренде электромобилей. Эта норма противоречит здоровой конкуренции", — поясняет депутат.

Копать надо

Снижение ренты для новых газовых скважин — одна из ключевых уступок депутатов крупному бизнесу. Благодаря этому газодобывающие компании получат больше операционных средств, которые смогут использовать на разведку новых запасов и модернизацию существующих скважин. Теоретически такой шаг нардепов поможет приблизиться к выполнению госпрограммы по замещению импортного газа топливом отечественной добычи.

Другой вопрос, что для развития газодобычи необходимы не только фискальные преференции, но и либерализация лицензирования. А это пока лишь мечты. Стоит вспомнить хотя бы имевший место в этом году конфликт между Госагентством геологии и недропользования и государственной же Укргаздобычей. Чиновники отказывались продлить дочке Нафтогаза лицензии на разработку 20 месторождений. Вопрос урегулировали, но Госгеонедра по-прежнему выполняет функции, которые не присущи подобным институциям в развитых странах. А значит, в любой момент возможен новый виток конфликта с бизнесом.

"Нужно менять систему выдачи спецразрешений, систему оценки ресурсов. Руководство Госгеонедр готово к проведению новых аукционов, к изменению нормативной базы в части открытости геологической информации. Но это будет не быстрый процесс", — поясняет руководитель программ DiXi Group Роман Ницович.

Стимулирующим налоговым режимом воспользуется в первую очередь Укргаздобыча, контролирующая около 75% рынка

Стимулирующая рента станет положительным сигналом для иностранных инвесторов. Однако лишь на основании рентных платежей глобальные корпорации не станут заходить в Украину. Роман Ницович вспоминает пример с компаниями Shell и Chevrone, которые ушли из Украины из-за военно-политических рисков и снижения мировых цен на нефть, что сказалось и на рынке газа.

Поэтому стимулирующим налоговым режимом в ближайшей перспективе воспользуются преимущественно украинские добывающие компании. В первую очередь Укргаздобыча, которая контролирует около 75% рынка.

Жизнь нынче дорога

Наиболее ожидаемые изменения в Налоговый кодекс коснулись рынка табачных изделий. Соглашение об ассоциации с ЕС предусматривает постепенный рост акциза до европейского уровня. Через семь лет самая дешёвая пачка сигарет будет стоить около 80 грн.

В 2018 году акциз на сигареты повысится на 30% и в среднем составит 15,46 грн за пачку. Кроме того, сигареты дороже 32 грн будут дополнительно облагаться адвалорным акцизом в 12%. Рост цен направлен на борьбу с курением. По оценке генерального директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, за последние 7–8 лет, с подорожанием сигарет, количество курильщиков в Украине сократилось приблизительно на 20%. "Это плановое повышение цен, производители к этому готовы. Мы одно время были крупными экспортёрами табачных изделий, в том числе нелегально. Огромное количество сигарет через Приднестровье уходило в Молдову. Теперь мы стали [нелегальными] импортёрами продукции из этой страны", — говорит эксперт.

Правила игры на рынке, по словам Дорошенко, может нарушить контрабандная продукция с оккупированных территорий. "Нередко такая продукция из Донецка через территорию Украины попадает в Европу. Это подделки под известные бренды. В торговые сети такие сигареты не поступают. Но люди находят, где покупать дешевле. А низкие цены всегда можно объяснить тем, что это просто продукция с фабрики без акциза", — добавляет Алексей Дорошенко.

Повышение цен на сигареты — вполне ожидаемое событие. А вот ограничение по количеству посылок, о котором уже говорилось, для любителей шопинга на AliExpress стало шоком. Равно, как и ограничение суммы беспошлинного ввоза товаров для людей, пересекающих границу чаще одного раза за 72 часа либо покидающих страну на период менее суток, в размере 50 евро. В пограничных регионах большая часть населения кормится за счёт мелкой контрабанды из Польши и Венгрии, и если такая норма заработает, многие люди попросту останутся без средств к существованию. Обычных туристов драконовские меры не затронут. Если человек выезжает за границу реже, чем раз в три дня, и дольше, чем на 24 часа, при возвращении на родину он сможет беспошлинно ввезти товаров на 1 тыс. евро в случае путешествия по воздуху, либо на 500 евро — при пересечении границы наземным транспортом.

Как заставить новые нормы работать на практике, пока неясно. Существующие таможенные базы не позволяют оперативно определить, находился ли украинец за пределами страны более суток. Пока нет у ГФС и базы данных, позволяющей определить, сколько посылок человек получил за месяц. Скорее всего, парламентарии проголосуют за перенос даты запуска этих правил с 1 января на 1 июля следующего года.