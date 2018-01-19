Хотела даже сегодня это сделать

Пока еще глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева - находится в Киеве.

Она готова выступить с отчетом о работе Нацбанка в Верховной Раде.

Об этом в пятницу, 19 января сообщила пресс-служба НБУ, также опубликовав фото Гонтаревой.

"Это фотоответ на упреки некоторых политиканов в том, что Валерия Гонтарева находится за пределами Украины. Сегодня она ожидала возможности выступить с отчетом в Верховной Раде и посетила НБУ", - указано в опубликованном сообщении.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 18 января 2018 года внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Гонтаревой с должности главы НБУ и официальном назначении на этот пост нынешнего исполняющего обязанности главы Нацбанка Якова Смолия.