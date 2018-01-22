Украина должна МВФ $12,1 миллиардов

Общая сумма обязательств Украины перед Международным валютным фондом на данный момент составляет $12,1 миллиардов.

Об этом 22 января во время брифинга сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

"На сегодня есть обязательства НБУ перед МВФ в сумме $7,2 миллиарда долларов. Есть также обязательства Минфина перед МВФ в сумме $4,9 миллиардов. То есть в целом обязательства перед Фондом составляют $12,1 миллиардов", - цитирует Чурия newsone.ua.

По его словам, на сегодня активы НБУ, которые входят в валовые резервы, составляют $18,8 миллиардов. При этом общая сумма обязательств НБУ достигает $9,1 миллиарда.

Международные обязательства Национального банка Украины состоят из кредитов МВФ и обязательств перед другими кредиторами. Чурий подчеркнул, что собственные средства НБУ в иностранной валюте составляют $9,7 миллиардов.

Напомним, МВФ, ВБ и ЕБРР призвали Украину привлечь к ответственности владельцев банков-банкротов.