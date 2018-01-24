В Минфине назвали ключевой риск для финансовой стабильности Украины

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Так, по данным ведомства, в данный момент сохраняется благоприятная мировая конъюнктура для Украины в сфере экономики, а прогнозы международных организаций и настроения инвесторов остаются оптимистичными.

"В то же время, основным фактором риска для финансовой стабильности на сегодня является задержка с продолжением сотрудничества с МВФ и поступлением следующего транша официального финансирования. Она препятствует привлечению средств от других международных партнеров Украины, а также может привести к росту стоимости заимствований на внешних рынках", - заявили в ведомстве.

"Учитывая необходимость возвращения в 2018-2019 более $10 млрд в рамках выплат по внешнему государственному долгу, риск дальнейшей задержки с реализацией программы с МВФ на сегодня остается ключевым для Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, Украина должна МВФ $12,1 миллиардов.