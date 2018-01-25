В НБУ прокомментировали возможность применения жестких валютных ограничений

Национальный банк Украины не видит на сегодняшний день оснований для применения жестких валютных ограничений, как те, которые были введены регулятором в 2015 году, когда был зафиксирован исторический минимум гривны на уровне 30,01 грн/доллар. Об этом в ходе брифинга по итогам заседания монетарного комитета заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий, передает УНИАН.

"Мы не видим сегодня оснований применять такие кардинальные валютные ограничения, как те, которые были введены Национальным банком в 2015 году. Валютный рынок более или менее стабильный. Волатильность не является критичной. Мы уже третий год подряд понимаем, как ведут себя экспортеры и импортеры. И мы даже можем говорить о сезонных колебаниях, которые мы констатируем по результатам трех лет работы на валютном рынке", – сказал Смолий.

По словам руководителя Центробанка, валютная либерализация – это важный фактор для внешних инвесторов.

"Мы планируем в этом году принять решение о выплате дивидендов за 2017 год. Мы уже дали запросы на коммерческие банки, получили результаты от компаний, которые планируют выплачивать дивиденды в этом году. И после анализа мы примем решение, в каких сроках и объемах это будет сделано", – сказал он.

Напомним, Нацбанк анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке Украины, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты, с оговоркой, что полная валютная либерализация возможна после вступления в силу нового Закона "О валюте" и внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.

В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривны для покупки валюты по заявкам клиентов и однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривен в день.