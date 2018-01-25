Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Деньги » В НБУ прокомментировали возможность применения жестких валютных ограничений
В НБУ прокомментировали возможность применения жестких валютных ограничений
Фото: flickr / fahad-ksa

В НБУ прокомментировали возможность применения жестких валютных ограничений

Валютная либерализация – это важный фактор для внешних инвесторов

25.01.18 1380
000

Национальный банк Украины не видит на сегодняшний день оснований для применения жестких валютных ограничений, как те, которые были введены регулятором в 2015 году, когда был зафиксирован исторический минимум гривны на уровне 30,01 грн/доллар. Об этом в ходе брифинга по итогам заседания монетарного комитета заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий, передает УНИАН.

"Мы не видим сегодня оснований применять такие кардинальные валютные ограничения, как те, которые были введены Национальным банком в 2015 году. Валютный рынок более или менее стабильный. Волатильность не является критичной. Мы уже третий год подряд понимаем, как ведут себя экспортеры и импортеры. И мы даже можем говорить о сезонных колебаниях, которые мы констатируем по результатам трех лет работы на валютном рынке", – сказал Смолий.

По словам руководителя Центробанка, валютная либерализация – это важный фактор для внешних инвесторов.

"Мы планируем в этом году принять решение о выплате дивидендов за 2017 год. Мы уже дали запросы на коммерческие банки, получили результаты от компаний, которые планируют выплачивать дивиденды в этом году. И после анализа мы примем решение, в каких сроках и объемах это будет сделано", – сказал он.

Напомним, Нацбанк анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке Украины, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты, с оговоркой, что полная валютная либерализация возможна после вступления в силу нового Закона "О валюте" и внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.

В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривны для покупки валюты по заявкам клиентов и однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривен в день.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Глава Совета НБУ сказал, когда стабилизируется курс гривныЗа три года Украина должна выплатить кредиторам 16 млрд долларов, - НБУНБУ повысил учетную ставку до 16%

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Закон о Донбассе. Как красиво взмахнуть шашкой, чтобы не навредить противнику и самому не пораниться 25943
  2. Посмотрите, а? Почему мы не хотим знать то, что знает Google 56343
  3. После начала войны c Россией моя русская половина издохла, — Владимир Яськов 9751
  4. Вне клетки. Почему в Украине должны исчезнуть детские интернаты 2591
  5. Спецназ и медведи. Что на Маланку делали разбойники и пограничники на границе Украины и Румынии 4594
  6. Первая украинско-советская. Как 100 лет назад Россия объявила войну Украине 6604
  7. Севастополь. Город, который спас 5668
  8. Корь наступает. Вспышка или эпидемия 4735
  9. Причины большой нелюбви. Пять вещей, из-за которых вы не нравитесь окружающим 24850
  10. Ускользнуть от маразма. Лучшие сериалы января 9597
  1. Украина и МВФ. Всё может закончиться резкой девальвацией 3303 / 3595
  2. Скончалась певица Людмила Сенчина 3273 / 3574
  3. Мост, хамса, деньги и взрыв. О чём сейчас говорят в Крыму 2944 / 3447
  4. SpaceX провела первые огневые испытания ракеты Falcon Heavy 2754 / 3185
  5. США откажутся от МКС, - СМИ 2655 / 3070
  6. 10 лет спустя. Какой может стать Украина к 2028 году 2281 / 2491
  7. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 2050 / 2379
  8. Доллар должен стоить 8,9 грн, - The Economist 1900 / 39903
  9. На центральном ж/д вокзале Киева полицейские "крышевали" воров, - прокуратура 1862 / 2117
  10. Порошенко высказался о своем втором президентском сроке 1645 / 1906
  1. Украина и МВФ. Всё может закончиться резкой девальвацией 12 / 3595
  2. 10 лет спустя. Какой может стать Украина к 2028 году 11 / 2491
  3. На центральном ж/д вокзале Киева полицейские "крышевали" воров, - прокуратура 11 / 2117
  4. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 8 / 2379
  5. Американского генерала удивило, как Украина может торговать лучшим своим оружием во время войны 7 / 1725
  6. С чем это едят: 5 правил сбалансированного питания собак и кошек 7 / 208
  7. Харькову обещают зоопарк европейского уровня 6 / 1354
  8. В Украине изменят требования к составу автомобильных аптечек 6 / 1880
  9. Волкер: Закон о реинтеграции не противоречит Минску 5 / 786
  10. Российский суд отказался рассекретить указы о помиловании Чийгоза и Умерова 5 / 366
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.