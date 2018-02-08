Тень черного понедельника. Как падение индекса Доу-Джонса повлияет на Украину

Фокус выяснил, почему произошел обвал на американских биржах, как будет развиваться ситуация дальше, и почему Украине придется продолжать реформы и договариваться с МВФ

В понедельник 5 февраля американский промышленный фондовый индекс Доу-Джонса в течение одного дня упал на 1 175 пунктов или 4,6%. Это означает заметное снижение стоимости акций технологических гигантов и, соответственно, миллиардные потери для богатейших предпринимателей США.

Что это было?

События 5 февраля оказались для финансистов неприятными и вместе с тем вполне предсказуемыми. "Рост американского фондового рынка продолжается уже 9 лет с 2009 года, что стало вторым по продолжительности трендом за всю историю. За этот период фондовые индексы США выросли более чем на 300%, тогда как ВВП – только на 35,5%", – говорит Андрей Шевчишин, старший аналитик ГК FOREX CLUB. По его мнению, в такой ситуации оправданным был бы рост фондовых рынков на 150%, но никак не на 300%.

Перегреванию рынка во многом поспособствовал фактор Трампа. Как объяснил Фокусу Тарас Кучер, менеджер по управлению активами "ОТП Капитал", в 2016 году после неожиданной победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, американские инвесторы слишком восторженно восприняли запланированную новым президентом налоговую реформу, после реализации которой предприятия могли получить значительное снижение налоговой нагрузки, и как следствие, увеличение прибыльности и капитализации. Поэтому за последние полтора года рынок рос слишком интенсивно, достигая все новых исторических максимумов.

"Ситуация напоминала финансовый пузырь, который вот-вот должен лопнуть, но рынок продолжал расти, игнорируя риски, и инвесторы спешили купить постоянно дорожающие акции,– говорит Виталий Сивач, трейдер группы ICU. – Очевидно, такой рост не может продолжаться бесконечно". По мнению собеседника Фокуса, замедление динамики в конце января 2018 года побудило некоторых участников рынка фиксировать прибыль, из-за чего стоимость акций упала, побуждая еще более активную их распродажу. Этот процесс и обвалил индексы по всему миру.

Неприятным для Украины последствием событий 5 февраля может стать изменение конъюнктуры на внешнем рынке капитала

По мнению Александра Соколова, генерального директора компании Pro-Consulting, еще одним катализатором процесса стало назначение на пост главы ФРС Джерома Пауэлла, человека из администрации Трампа – в ожидании увеличения ставки на заседании ФРС под его руководством в марте 2018 года инвесторы поспешили заблаговременно избавляться от теряющих прибыльность активов.

Причиной возможного повышения ставки ФРС может стать ускорение инфляции на внутреннем рынке США. "В случае усиления роста цен центральные банки будут вынуждены прибегнуть к более жесткой монетарной политике, в результате чего увеличится стоимость денег и снизится активность на рынках капитала", – говорит аналитик инвестиционной компании ConcordeCapital Евгения Ахтырко. По ее мнению, массовая распродажа акций как раз и была связана с внезапно усилившимися опасениями по поводу инфляции.

И что теперь будет?

Большинство опрошенных Фокусом экспертов рассказывают о двух возможных сценариях развития событий. Наиболее благоприятный из них, по мнению Евгении Ахтырко – переход к более умеренным темпам роста акций после коррекции.

Александр Соколов считает, что наметившийся после 5 февраля незначительный рост индексов Dow-Jones, NASDAQ и S&P 500 указывает на то, что произошедшие события на фондовом рынке вряд ли станут началом нового витка кризиса и скорее являются коррекцией рынка. Если ситуация будет развиваться согласно изложенному выше оптимистическому прогнозу, ко второй половине года или даже быстрее рынок может восстановиться, считает Андрей Шевчишин.

Впрочем, аналитики не исключают реализации более тревожного сценария. В худшем случае, по словам Виталия Сивача, нас ожидают достаточно интенсивные продажи на рынке акций, похожие на те, которые наблюдались в 2008 году в разгар финансового кризиса. "Возможно, резкое падение индексов акций по всему миру и есть первый симптом приближения глобальной экономики к очередной рецессии. Но точно говорить об этом мы еще, конечно же, не можем", – высказывает опасения собеседник Фокуса.

А нам то что?

Украинским гражданам, которые в большинстве своем сконцентрированы на внутренних проблемах, драматические события на американских биржах вряд ли покажутся интересными. Ведь, как считают многие, на Украину это не окажет никакого влияния.

Однако украинский фондовый рынок уже отреагировал. "Появление рисков на развитых рынках всегда негативно отражается на рынках развивающихся стран, и украинские инвесторы во вторник 6 февраля это ярко продемонстрировали, – констатирует Тарас Кучер из "ОТП Капитал". – За день индекс Украинской биржи снизился на 3%, а в течение торговой сессии даже показывал отрицательную динамику более 5%". Вместе с тем собеседник Фокуса считает, что говорить о каком-либо значительном влиянии этого фактора на украинскую экономику пока рано.

Замедление динамики в конце января 2018 года побудило некоторых участников рынка фиксировать прибыль, из-за чего стоимость акций упала, побуждая еще более активную их распродажу

Неприятным для Украины последствием событий 5 февраля может стать изменение конъюнктуры на внешнем рынке капитала. "Скорее всего, мысль об инфляции и о возможности ужесточения монетарной политики в США теперь будет витать в воздухе, уменьшая аппетит инвесторов к риску, – говорит Евгения Ахтырко из ConcordeCapital. – Поэтому выход Украины на внешние рынки заимствований в 2018 году может оказаться более затруднительным, чем виделось ранее, или вообще невозможным".

Напомним, министр финансов Александр Данилюк недавно сообщил, что до июля 2018 года Украина планирует разместить новый выпуск еврооблигаций. Объем очередного заимствования на внешнем рынке может составить $1,5–2 млрд. Ранее – в сентябре 2017 года Минфин уже выпустил 15-летние евробонды на $3 млрд. Подобный успех Украины на свободном рынке капитала привел к некоторому охлаждению отношений с Международным валютным фондом. Украинские чиновники, заняв у инвесторов дорогие деньги, стали менее охотно выполнять непопулярные и невыгодные для власти обязательства перед МВФ.

Как отмечает Ахтырко, при отсутствии возможностей для заимствования на рынках капитала, возрастет критичность выполнения требований МВФ, которые являются условием для получения нового транша в рамках кредитной программы. В частности, речь идет об антикоррупционном суде, создание которого в последнее время стало камнем преткновения во взаимоотношениях между Украиной и ее главным кредитором.

Если ситуация в США будет развиваться по негативному сценарию, падение глобальной экономики, по мнению Виталия Сивача из группы ICU, может снизить мировой спрос на украинскую продукцию и желание инвестировать средства в нашу страну. Это повлияет на динамику украинского ВВП, которая и без того оставляет желать лучшего (2% в 2017 году).

Впрочем, и такую ситуацию нельзя называть безвыходной. "Реформы внутри страны, направленные на защиту прав инвесторов, на открытость и свободу для бизнеса, на создание прозрачных и единых для всех правил игры, могут сделать для роста ВВП Украины гораздо больше, чем составит вред, принесенный очередной рецессией", – обнадеживает Сивач.