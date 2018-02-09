Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусСпецпроект при поддержке Киевстар
Еще
Все статьиСпецтемыПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусСпецпроект при поддержке Киевстар
Главная » Деньги » Трампу нужно больше республиканцев в Конгрессе

Трампу нужно больше республиканцев в Конгрессе

Трампу нужно больше республиканцев в Конгрессе
Фото: businessinsider.com

Хозяин Белого дома подписал законопроект о федеральном бюджете США

09.02.18 36
100

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о федеральном бюджете, продлив тем самым финансирование правительственных ведомств в стране до 23 марта.

Об этом сообщает телеканал Fox News

"Только что подписал законопроект. Наши военные теперь будут сильнее, чем когда-либо. Мы любим и нуждаемся в наших военных и дали им все, и даже больше. Это происходит впервые за долгое время", - написал президент США в своем Twitter.

Кроме того, Трамп призвал избрать больше республиканцев в Конгресс во время промежуточных выборов в 2018 году.

"Без большего числа республиканцев в Конгрессе нам пришлось увеличивать расходы на вещи, которые нам не нравятся или которых мы не хотим, чтобы, наконец, спустя долгие годы истощения, позаботиться о наших военных. К сожалению, для того, чтобы принять законопроект, нам понадобились голоса демократов. Нужно выбрать больше республиканцев в 2018 году", - отметил Трамп.

Напомним, Палата представителей Конгресса США ранее сегодня приняла законопроект о финансировании правительства, что позволит возобновить работу госучреждений. Накануне истек срок для принятия законопроекта о бюджете, что привело к новой приостановке работы госучреждений в США.

Ранее на этой неделе демократы и республиканцы в Сенате договорились относительно проекта нового долгосрочного бюджета, предусматривающего значительное повышение расходов. Так, в 600-страничном плане предлагается увеличить расходы на почти $300 млрд на оборону и внутренние услуги.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Шатдаун был недолгим: Сенат США с опозданием одобрил федеральный бюджетГосдолг США при Трампе вырос на $544 млрд, - СМИКто из украинских политиков завтракал и молился с Трампом

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Тихий дом. Что скрывает фасад старой львовской виллы 9724
  2. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 7050
  3. Национальные дружины. Кого и о чем предупредил Арсен Аваков своим "выстрелом" 25502
  4. Список Путина. Во что обойдётся близость к Кремлю 5351
  5. Мозговой штурм. Как работает человеческий мозг 4265
  6. Стартап по-еврейски. Как национальность влияет на успех в бизнесе 3868
  7. Ложная тревога. 7 диагнозов, которыми врачи спекулируют на болезнях 10948
  8. Летают на земле. Где в Украине создают авиасимуляторы для будущих асов 2281
  9. То, что нас убивает. Как оксфордский философ делает человечество сильнее 3192
  10. Убийцы и жертвы. Лучшие книги месяца 2514
  1. Netflix обнародовал список "запойных" сериалов 5125 / 6342
  2. Саакашвили задержала "Альфа", - народный депутат 3442 / 3583
  3. Олимпиада-2018: когда выступают украинские спортсмены 2455 / 2991
  4. Детей в первый класс будут принимать по-новому 2329 / 21265
  5. Самый дешевый автомобиль в мире нашелся в Киеве 2250 / 2889
  6. Скончался человек, придумавший хип-хоп 1581 / 1881
  7. Звуки Феодосии. Город, который дан 1550 / 1734
  8. В Украине введены новые правила пересечения границы 1547 / 12307
  9. Falcon Heavy оказалась не нужна NASA 1501 / 2157
  10. Быстрее, выше, сильнее. Главные факты об Олимпийских играх в Пхенчхане 1197 / 1270
  1. Олимпиада-2018: когда выступают украинские спортсмены 14 / 2991
  2. Все "жінки-берегині" в рекламных роликах на YouTube, — актриса Римма Зюбина 12 / 1240
  3. Звуки Феодосии. Город, который дан 11 / 1734
  4. Эволюция или смерть. Tesla летит, Боуи поёт 10 / 1184
  5. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 9 / 7050
  6. Детей в первый класс будут принимать по-новому 9 / 21265
  7. В Стэнфорде заявили о создании универсальной вакцины от рака 9 / 1076
  8. Саакашвили задержала "Альфа", - народный депутат 8 / 3583
  9. Быстрее, выше, сильнее. Главные факты об Олимпийских играх в Пхенчхане 8 / 1270
  10. Netflix обнародовал список "запойных" сериалов 7 / 6342
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.