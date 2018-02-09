Трампу нужно больше республиканцев в Конгрессе

Об этом сообщает телеканал Fox News,

"Только что подписал законопроект. Наши военные теперь будут сильнее, чем когда-либо. Мы любим и нуждаемся в наших военных и дали им все, и даже больше. Это происходит впервые за долгое время", - написал президент США в своем Twitter.

Кроме того, Трамп призвал избрать больше республиканцев в Конгресс во время промежуточных выборов в 2018 году.

"Без большего числа республиканцев в Конгрессе нам пришлось увеличивать расходы на вещи, которые нам не нравятся или которых мы не хотим, чтобы, наконец, спустя долгие годы истощения, позаботиться о наших военных. К сожалению, для того, чтобы принять законопроект, нам понадобились голоса демократов. Нужно выбрать больше республиканцев в 2018 году", - отметил Трамп.

Напомним, Палата представителей Конгресса США ранее сегодня приняла законопроект о финансировании правительства, что позволит возобновить работу госучреждений. Накануне истек срок для принятия законопроекта о бюджете, что привело к новой приостановке работы госучреждений в США.

Ранее на этой неделе демократы и республиканцы в Сенате договорились относительно проекта нового долгосрочного бюджета, предусматривающего значительное повышение расходов. Так, в 600-страничном плане предлагается увеличить расходы на почти $300 млрд на оборону и внутренние услуги.