Санкции против банков с российским капиталом продлил СНБО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины продлил санкции в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалась в марте 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО, по итогам заседания совета.

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"Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения Национального банка Украины о продлении действия персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении банков с российским капиталом, действие которых заканчивалась в марте 2018 года", – указано в сообщении.

Отметим, все пять работающих в Украине российских банков - Сбербанк, ВТБ, БМ Банк, Проминвестбанк и VS Bank с 23 марта 2017 года находятся под санкциями - правительство запретило им проводить финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в том числе материнских структур. Срок действия санкций истекал в марте 2018 года.

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