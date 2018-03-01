Минфин ограничил выкуп иностранцами гривневых долгов Украины

Министерство финансов ввело лимиты для покупателей-иностранцев трех и шестимесячных гривневых облигаций внутреннего госзайма на первичном рынке на уровне 500 млн грн.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий пишет UBR.ua.

"Это определенным образом сдерживает вложение краткосрочных средств, и больше стимулирует нерезидентов к работе с долгосрочными инструментами", - отметил он.

Хотя не уточнил, как лимитируются иностранные покупки госбумаг на вторичном рынке, и какие ограничения действуют для таких операций.

Второй защитный механизм, который, по мнению НБУ, должен сдерживать приток в ОВГЗ "горячих" спекулятивных капиталов нерезидентов - курсовой. "Несколько усилился курс гривни, что сделало вложения в краткосрочные инструменты менее прибыльными", - подчеркнул Чурий.

На текущий момент доля иностранцев в общем портфеле гособлигаций составляет 1,8%, они приобрели гривневых бумаг на эквивалент $500 млн. В Нацбанке считают, что смогут обеспечить безболезненный вывод такой суммы из страны, если инвесторы того пожелают.

"Мы контролируем процесс, чтобы не создавать определенных рисков для увеличения этого капитала", - заверил и.о. председателя Нацбанка Яков Смолий. Говоря о рисках, он выделил четыре в такой последовательности:

Объем притока капиталов нерезидентов является незначительным относительно общего объема ОВГЗ в обороте. Тем более, что за счет приплыва капитала Национальный банк наращивает международные резервы, то есть подушку безопасности на случай оттока капитала.

Нацбанк придерживается режима плавающего обменного курса, и дает обменному курсу укрепится в период доминирования валютного предложения, дестимулируя тем самым приток именно спекулятивного капитала.

Пока приток капитала происходит исключительно в долговые государственные ценные бумаги. Большинство же рисков по притоку капитала, по словам Смолия, возникает в случае притока средств нерезидентов в частный сектор с дальнейшим перегревом потребительского спроса.

Приток идет в гривневые долговые инструменты, что минимизирует валютные риски и внешнюю уязвимость экономики.

"Мы видим тенденцию по переориентации нерезидентов на более долгосрочные инструменты", - уверил Олег Чурий. В этой части он отметил недавний выпуск трехлетних гривневых еврооблигаций Укрэксимбанка на $150 млн.

"Это свидетельствует об определенном интересе нерезидентов к долгосрочным инструментам. И дает нам больше уверенности в том, что этот горячий капитал не станет создавать проблем, когда будет выходить", - считает Чурий.

Спрос на украинские ОВГЗ чиновник объяснил общим увеличением интереса иностранных инвесторов к долговым бумагам развивающихся стран. Хотя и не уточнил, на какие уровни доходности ориентируются нерезиденты.

Еще интерес связан с построением связки с международным депозитарием, над которой работаем вместе с Минфином. "Мы рассчитываем, что этот проект будет завершен до конца 2018 года. Это создаст условия для более ликвидного рынка, и откроет больше возможностей для нерезидентов инвестировать в украинские ценные бумаги как раз в гривне", - сказал Чурий.

Напомним, Минфин назвал ключевой риск для финансовой стабильности Украины.