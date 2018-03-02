Для украинских артистов, которые выступают в России, могут ввести налог

В Верховной Раде зарегистрировали законопроекты, предусматривающие введение налога для артистов, которые выступают на территории Российской Федерации.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в Facebook.
"Законопроект о гастролях на территории государства-агрессора и введении целевого гастрольного сбора в поддержку ВСУ для украинских исполнителей, которые гастролируют в стране-агрессоре, зарегистрирован в ВР. Внесено 11 депутатами от четырех фракций и внефракционными № 8085, 8086, 8087", - написал Кириленко.
На данный момент тексты еще не опубликованы.
Напомним, киевляне в прошлом году заплатили 2,39 млрд гривен военного налога.