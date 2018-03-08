НБУ смягчил требования к кредитным посредникам банков

Национальный банк Украины смягчил требования к кредитным посредникам банков, в том числе отменил требование о размещении на веб-странице банка фотографий работников кредитного посредника и реквизитов каждого посреднического договора.



Об этом регулятор сообщает на своем сайте со ссылкой на постановление №23, вступающее в силу 7 марта.

НБУ также смягчил требования к работникам, документообороту и контролю относительно кредитных посредников.

Этим же постановлением регулятор обязал банки информировать НБУ о видах деятельности, которые будут осуществляться определенным кредитным посредником в сфере потребительского кредитования.

Напомним, с 10 июня 2017 года в Украине действует Закон "О потребительском кредитовании", устанавливающий правовые основания для деятельности кредитных посредников в сфере потребительского кредитования и наделяющий Нацбанк полномочиями устанавливать требования к кредитным посредникам банков и их деятельности. Национальный банк начал вести на официальном сайте реестр кредитных посредников банков, который позволит потребителям банковских услуг получать развернутую информацию о кредитных посредниках, что снизит риск незаконных действий со стороны мошенников, выдающих себя за представителей банков, и повысит качество информирования заемщиков об условиях и стоимости кредитов.