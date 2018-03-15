Миллионер из Аваля. Чего ожидать от нового главы НБУ

В украинской власти на одного исполняющего обязанности стало меньше — 15 марта Верховная Рада проголосовала за назначение на должность главы Нацбанка Якова Смолия, который фактически занимал этот пост с приставкой и. о. с мая 2017 года. Перед этим депутаты наконец-то отправили в отставку экс-главу НБУ Валерию Гонтареву, положив конец её затянувшемуся отпуску.

Кто он

Уроженец Тернопольской области, математик по образованию, Яков Смолий успел поработать в Нацбанке начиная с 1991 года. Сначала он был ведущим инженером, затем начальником компьютерного отдела и, наконец, заместителем начальника Тернопольского областного управления.

С 1994 года Смолий трудился в Банке Аваль, где зарекомендовал себя как человек, глубоко вникающий в вопросы, обладающий силой воли и умением брать кризисные ситуации под контроль.

В Авале Смолий дослужился до поста заместителя главы правления и заработал стартовый капитал. Проданный в 2005 году миноритарный пакет акций Аваля стал для теперешнего главы НБУ источником богатства, которое позже приумножили несколько удачных вложений и своевременных выходов из бизнесов.

То, что в апреле 2014-го Яков Смолий вернулся в НБУ отнюдь не бедным человеком, эксперты склонны относить к его достоинствам. Ведь чиновник, пассивные доходы которого в разы превышают годовую зарплату, выглядит менее подверженным коррупционным рискам. Напомним: исходя из декларации Смолия за 2016 год, за счёт процентов по депозитам, дивидендов и платы за сданную в аренду недвижимость он заработал 18,6 млн грн, тогда как чиновничье жалованье составило лишь 1,8 млн грн.

В 2014-м Яков Смолий занял в Нацбанке должность заместителя главы НБУ. В 2016-м чиновник пошёл на повышение, став первым заместителем главы НБУ. С 11 мая 2017 года после отставки Валерии Гонтаревой он приступил к руководству Нацбанком с приставкой и. о.

Чего тянули

Назначение Якова Смолия на пост главы Нацбанка выглядит наиболее простым решением кадрового вопроса, которое можно было принять уже давно. Тем не менее ожидание тянулось более десяти месяцев.

Поначалу фаворитом в состязании за кресло руководителя Нацбанка выглядел пользующийся большим авторитетом в профессиональной среде и равноудалённый от политических сил и бизнес-групп председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук. Вместе с тем среди возможных кандидатов на высокий пост также упоминался лидер «Народного фронта», бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк — фигура политически ангажированная.

Александр Паращий, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Concorde Capital, предполагает: кандидатуры Лавренчука и Смолия были одинаково перспективны для прохождения через парламент, но, вероятно, на каком-то этапе Лавренчук отказался. Однако, по мнению Виталия Шапрана, члена Украинского общества финансовых аналитиков, единственным недостатком Лавренчука в глазах депутатов было то, что он действующий банкир и это могло вызывать неприятные ассоциации у парламентариев, которые сами имели отношение к банкам.

Учитывая приближение выборов, риски вмешательства в дела НБУ будут возрастать

«Сначала президент долго определялся с кандидатурой, потом, видимо, были политические торги», — объясняет Фокусу возможную причину затянувшегося ожидания Паращий. Напомним, сроки голосования за кандидатуру нового главы НБУ неоднократно переносились из-за отсутствия необходимого количества голосов.

«Стороны проводили консультации о том, какой будет модель взаимоотношений НБУ с коалицией. Тормозил вопрос «Народный фронт». Почему — мне неизвестно», — продолжает Шапран. Очевидно, главные политические торги велись между Блоком Петра Порошенко и «Народным фронтом», а их предметом могла быть не только кандидатура главы НБУ сама по себе, но и другие назначения и, возможно, договорённости относительно будущих выборов.

Чего теперь ждать

Для банковского рынка назначение Якова Смолия в первую очередь означает преемственность и предсказуемость дальнейшей политики регулятора. «Мы рады осознавать, что курс на судьбоносные реформы банковского сектора остаётся неизменным. Нас подпитывает уверенность, что государство в лице нового главы НБУ будет и дальше работать над сохранением ценовой и финансовой стабильности, внедрять важные инновации, весьма необходимые для развития украинской финансовой системы», — прокомментировали решение парламента в Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ).

Несмотря на то, что назначение Якова Смолия стало результатом затяжных политических торгов, его фигура пока выглядит довольно независимой и неподконтрольной каким-либо центрам влияния. По мнению Глеба Вышлинского, исполнительного директора Центра экономической стратегии (ЦЭС), Смолий, пребывая на должности исполняющего обязанности главы Нацбанка, продемонстрировал продолжение курса реформ, начатых в 2014 году, и политики независимого принятия решений.

«Ему удаётся противодействовать популистам с их идеями выдачи дешёвых кредитов приближённым к власти предприятиям и возврату к фиксированному курсу гривны, — комментирует Вышлинский. — Нацбанк несколько раз принимал непопулярное решение о повышении учётной ставки для сдерживания инфляционных процессов».

Напомним, одной из основных предпосылок ускорения инфляции стало повышение соцстандартов — минимальных зарплат, пенсий и т. п., а также щедрая трата бюджетных излишков, накопившихся на счетах Казначейства к концу 2017 года. В такой ситуации повышение учётной ставки отчасти стало реакцией на отсутствие координации усилий между НБУ и Кабмином и продемонстрировало исполнительной власти независимость регулятора. Однако, учитывая приближение выборов в Украине, риски вмешательства в дела НБУ будут возрастать, и вопрос в том, удастся ли Смолию и далее им противодействовать.

Учитывая, что отсутствие полноправного главы НБУ затрудняло сотрудничество с МВФ, которое стоит на паузе с весны 2017 года, назначение Смолия также можно рассматривать как шаг навстречу международным донорам. «Думаю, это сигнал нашим западным партнёрам о том, что теперь у Смолия есть политический мандат доверия со стороны Верховной Рады на проведение реформ в финсекторе», — заявил Фокусу Виталий Шапран.

В свою очередь, Глеб Вышлинский надеется, что Якову Смолию удастся продолжить конструктивный диалог с международными финансовыми организациями и партнёрами Украины. Вместе с тем не стоит забывать, что решающее слово в коммуникациях с МВФ остаётся отнюдь не за Нацбанком. Ведь одной из главных причин осложнения отношений с фондом стало нежелание украинских властей проводить некоторые реформы, в частности — создавать антикоррупционный суд в той форме, которая соответствует критериям Венецианской комиссии. А в разрешении этого и многих других спорных вопросов новый полноправный глава НБУ вряд ли поможет.