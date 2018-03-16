Кредитование бизнеса в зоне АТО возобновлено

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон "О временных мерах на период проведения АТО" по восстановлению возможностей развития малого и среднего бизнеса с использованием заемного финансирования на территории проведения АТО.

Об этом президент сообщил в своем Твиттер.

"Подписал закон, который снимает введенные ранее ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса на той части территории проведения операции Объединенных сил (введенное недавно законом новое название АТО - ред), которая подконтрольна Украине", - написал глава государства.

Напомним, Фокус разбирался, почему украинскому бизнесу не стоить ждать дождя.