Яблочные платежи. Что даст Украине Apple Pay

Украина 17 мая 2018 года стала 28 страной мира, где заработал платежный сервис от корпорации Apple – Apple Pay. Первым банком в Украине, который предоставил держателям своих карт возможность воспользоваться технологией, стал ПриватБанк.

Накануне, 16 мая, ПриватБанк пригласил представителей СМИ на станцию столичного метро "Театральная" на необычный брифинг якобы посвященный "демонстрации новых платежных транспортных решений от ПриватБанка". Таким образом заинтересованные стороны до последнего момента пытались сохранять интригу.

Однако рано утром 17 мая, когда владельцы iPhone через мобильное приложение Privat24 получили предложение совершать платежи при помощи своего смартфона, стало окончательно понятно, по какому случаю в киевской подземке собираются топ-менеджеры крупнейшего банка страны и представители международных платежных систем.

"Более 130 тыс. торговых терминалов ПриватБанка, сеть приема безналичных платежей других украинских банков, бесконтактная оплата в метро и городском транспорте дают нашим клиентам уникальное преимущество при использовании Apple Pay в повседневной жизни", – заявил председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл.

То есть теперь держатели карт Mastercard и Visa ПриватБанка смогут расплачиваться своими iPhone везде, где уже реализована возможность бесконтактной оплаты. Речь идет о весьма разветвленной платежной инфраструктуре. "Сегодня, когда три четверти POS-терминалов в стране принимают бесконтактные платежи, мы ожидаем, что украинцы легко примут Apple Pay. Это ускорит диджитализацию украинской экономики", – отметил Дмитрий Крепак, и. о. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa.

Технология на миллион

​​Систему мобильных платежей Apple Pay в октябре 2014 года впервые запустили в США. С тех пор технология стремительно распространяется по миру. По данным исследования компании Loup Ventures, за прошедший год число активных пользователей Apple Pay удвоилось и достигло 127 млн. При этом количество банков, держатели карт которых получили возможность использовать Apple Pay, увеличилось на 41% до 2707.

После того как Украина стала 28 страной мира, в которой заработал Apple Pay, пользователей у сервиса прибавится. Как сообщили Фокусу в ПриватБанке, среди клиентов только этого финучреждения владельцев iPhone около одного миллиона. Все они уже получили предложение воспользоваться сервисом. В ПриватБанке подтвердили, что первые платежи с помощью Apple Pay пошли с раннего утра 17 мая. Однако ни их объем, ни количество воспользовавшихся новой возможностью в ПриватБанке не разглашают.

Отметим, что технологию Apple Pay поддерживают только iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPad Pro, iPad (5-го поколения), iPad Air 2, iPad mini 4, iPad mini 3, Apple Watch Series 3, Apple Watch Series 2, Apple Watch Series 1 и Apple Watch (1-го поколения). То есть далеко не все мобильные устройства на платформе iOS, которые используют жители Украины. В компании Vodafone Украина количество гаджетов, совместимых с Apple Pay, на руках у своих клиентов оценили примерно в 1 млн. В целом количество таких устройств на рынке может находиться в пределах 2-3 млн.

Как объяснили Фокусу в ПриватБанке, ввиду того, что система у Apple закрытая, до запуска Apple Pay в Украине реализовать возможность оплаты с помощью iPhone было невозможно. В то же время еще до запуска платежного сервиса для устройств на Android – Google Pay, украинские банки могли создавать собственные решения для этой платформы. Например, ПриватБанк запустил свою систему платежей при помощи смартфонов AirPay еще в 2015 году, тогда как Google Pay в Украине презентовали осенью 2017-го. То, что у владельцев iPhone до 17 мая 2018 года не было никаких альтернативных возможностей для оплаты при помощи смартфонов, еще более усиливает значимость события для рынка.

Ведущие украинские банки, по всей видимости, также постараются предоставить своим клиентам возможность использования Apple Pay. В частности, в UKRSIBBANK Фокусу рассказали о планах открыть доступ для держателей карт Visa и MasterCard к Apple Pay в третьем квартале 2018 года. "UKRSIBBANK фокусируется на сегменте клиентов, которым интересна данная услуга. Мы ожидаем, что технологией воспользуются около 100 тысяч клиентов", – отметил Константин Лежнин, заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Опыт первопроходца

В ноябре 2017 года Украина стала 15 страной мира, где заработал сервис для бесконтактной оплаты с помощью смартфонов на платформе Android – GooglePay. Смартфонов на этой платформе в Украине в разы больше, чем устройств с iOS. Как отметили в Vodafone Украина, для GooglePay нужен Android 4.4 и выше и модуль NFC. Устройств с Android 4.4 и выше на руках у клиентов Vodafone находится около 5,5 млн. Однако модулем NFC, по всей видимости, оснащены далеко не все эти смартфоны. То есть количество устройств, готовых к использованию GooglePay и Apple Pay в Украине вполне может быть сопоставимо. В частности, в ПриватБанке число клиентов со смартфонами на платформе Android и NFC-модулем также оценили в 1 миллион.

Первым банком, который внедрил технологию GooglePay, также был ПриватБанк. Сегодня пользоваться GooglePay могут клиенты почти десятка финучреждений – Ощадбанка (MasterCard и Visa), UKRSIBBANK (MasterCard), ПУМБа (MasterCard и Visa), банка "Південний" (Visa), Таскомбанка (MasterCard), Альфа-Банка (MasterCard и Visa), первого украинского мобильного банка без отделений Monobank (карты Monobank) и банка "Восток" (MasterCard). Вероятно, именно эти банки вскоре приступят к внедрению Apple Pay. Однако в ответ на запрос Фокуса подобные планы пока подтвердили только в UKRSIBBANK.

"В мире оплаты смартфоном очень популярны, а украинский тренд еще более динамичный. За последний год количество токенизованных транзакций (с помощью смартфонов — Фокус) у MasterCard в Украине выросло в 14 раз, при этом чаще всего украинцы рассчитываются смартфоном в продуктовых магазинах и транспорте, кафе, ресторанах и на заправках", – отметила Вера Платонова, генеральный директор MasterCard в Украине.

"Сервис GooglePay только набирает обороты, и количество транзакций растет на 20% каждый месяц", – рассказали в Ощадбанке. Однако о массовом распространении платежей при помощи Android-смартфонов в Украине говорить пока рано. У банков, которые уже внедрили GooglePay, число активных пользователей этого сервиса измеряется несколькими тысячами или десятками тысяч. По словам Константина Лежнина, за несколько месяцев к Google Pay подключилось около 6 тыс. клиентов. Основные расчеты при помощи смартфонов они проводят в супермаркетах, ресторанах и АЗС, а объем транзакций постоянно растет. В Ощадбанке также подчеркивают, что расчеты с помощью смартфона занимают небольшую долю в общем объеме. Однако в подобных сервисах банки видят большую перспективу, поэтому и развивают их с прицелом на будущее.