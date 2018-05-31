МВФ не начтет новую программу, пока Украина не покончит с выборами

Говорить о программе начнут не ранее 2020 года

На новую программу с Международным валютным фондом Украина может рассчитывать не ранее 2020 года. Это связано с очередными президентскими и парламентскими выборами в стране.

"В период выборов МВФ новых программ не рассматривает. Потому, в следующем году нам не стоит ждать новой программы. Я думаю, что это может быть 2020 год, если будет такая потребность", - сказал глава НБУ Яков Смолий, передает УНИАН.

Новая программа, по мнению Смолия, если и будет, то продублирует те условия, которые Украина не выполнила в рамках действующей программы.

"Я считаю, что нужно вернуться к пересмотру тех обязательств, которые Украина на себя брала", - добавил он.

Выполнение этих условий, по словам главы НБУ, важно не для получения траншей МВФ, а для дальнейшего экономического роста.

Ранее Фокус сообщал, что для продолжения кредитования Украины со стороны МВФ важно принятие закона об антикоррупционном суде с поправками, которые обеспечат его полное соответствие рекомендациям Венецианской комиссии.