Глава Morgan Stanley счел нелепыми предсказания Сороса о новом кризисе

Предсказания инвестора Джорджа Сороса о грядущем мировом кризисе являются нереалистичными, уверен глава Morgan Stanley Джеймс Горман.



Об этом передает РБК со ссылкой на Bloomberg.



"Честно говоря, я думаю, что это нелепо, - сказал Горман. - Мне вовсе не кажется, что (для Евросоюза) существует экзистенциальная угроза".

По мнению Гормана, инвесторам следует внимательно следить за ситуацией на рынках, вызванной кризисом в Италии и падением доходности казначейских облигаций США ниже 3%. Однако 10-летние облигации продолжат расти, увлекая за собой доллар, считает глава Morgan Stanley.



Доходность повысится за счет действий Федеральной резервной системы, которые Горман считает "невероятно последовательными".



По его мнению, ФРС поднимет базовую ставку четыре раза в этом году. Поведение рынков могло бы стать предупредительным знаком о существовании проблемы, что вынудило бы Федеральную резервную систему остановиться, но Горман считает, что это все же не случится.



Ранее Фокус писал, что Джордж Сорос предрек миру крупный финансовый кризис. Он считает, что колеблющийся доллар и уход капитала с развивающихся рынков могут стать причиной еще одного масштабного финансового кризиса.