Киевлянам в платежках за май не будут учитывать субсидию, - КГГА

Киевлянам в платежках за май не будут учитывать субсидии, потому как в настоящее время проводится их перерасчет, все льготы обещают учесть в следующих месяцах.



Об этом рассказал первый замглавы столичной администрации Николай Поворозник, передает "112 Украина".

По информации КГГА, перерасчет субсидий в 2018 году коснется около трети их получателей. "70% могут рассчитывать на то, что они получат субсидию, потому что это действительно малообеспеченные граждане, которым нужна государственная помощь, а около 30% будут с переназначенной субсидией, если не будут подпадать под те параметры, которые приняты правительством в апреле этого года. По этой категории будет произведен перерасчет", - отметил чиновник.



"У нас есть неприятная ситуация, потому что идет переназначение субсидий, есть незаконченная работа в части формирования этих баз данных этих 30% и 70% и у нас так случится, что за май потребители получат платежки без учета субсидий. Ничего страшного сейчас не происходит, субсидии будут перечислены в следующих периодах, когда заработает база. Просил бы платить то, что указано в платежке", - заявил Поворозник.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что 1 января 2019 года может заработать монетизация жилищных субсидий.