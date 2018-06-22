НАПК завершило проверку декларации Порошенко

Нарушения не были обнаружены

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) завершило полную проверку декларации президента Украины Петра Порошенко за 2017.

Нарушения не были обнаружены, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник.

Так же не нашли нарушений в декларации министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко за 2017 год.

"Проверка завершена. В декларациях Порошенко и Зубко нарушений не обнаружили", - сказал собеседник издания.

Напомним, о начале проверки деклараций президента Петра Порошенко, премьера Владимира Гройсмана, спикера Верховной Рады Андрей Парубий и других топ-чиновников НАЗК объявило 10 апреля.

Отмечалось, что она начнется на следующий день, 11 апреля, и продлится 60 дней.

8 июня НАЗК продлило срок проверки деклараций высших должностных лиц государства за 2015 – 2017 годы.