За первые три месяца 2018 года сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.



За январь-март доходы населения Украины составили 657,9 млрд грн, расходы – 679,9 млрд грн.



Отмечается, что за данный период номинальные доходы населения возросли на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 25,2%.

В то же время, реальные доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



Располагаемый доход в расчете на одного человека за первый квартал 2018 года составил 11370,2 грн, что на 3003,9 грн больше, чем за аналогичный период 2017 года.



Расходы населения в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего увеличились на 20,3%.

Отметим, в прошлом году доходы населения составили 2475,8 млрд гривен, расходы - 2544,8 млрд гривен, сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69 млрд гривен.