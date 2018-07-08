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Главная » Деньги » Сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн

Сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн

Сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн
Фото: sravni.ru

За январь-март доходы населения Украины составили 657,9 млрд грн, расходы – 679,9 млрд грн

08.07.18 21
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За первые три месяца 2018 года сбережения украинцев сократились на 22 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

За январь-март доходы населения Украины составили 657,9 млрд грн, расходы – 679,9 млрд грн.

Отмечается, что за данный период номинальные доходы населения возросли на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 25,2%.

В то же время, реальные доходы населения, определенные с учетом ценового фактора, увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Располагаемый доход в расчете на одного человека за первый квартал 2018 года составил 11370,2 грн, что на 3003,9 грн больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Расходы населения в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего увеличились на 20,3%.

Отметим, в прошлом году доходы населения составили 2475,8 млрд гривен, расходы - 2544,8 млрд гривен, сбережения украинцев в 2017 году сократились на 69 млрд гривен.

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