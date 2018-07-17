Forbes назвал ТОП-100 богатых знаменитостей

Журнал Forbes опубликовал рейтинг ТОП-100 высокооплачиваемых знаменитостей планеты за год.



Лидирует в списке боксер из США Флойд Мейвезер, который за год заработал 285 миллионов долларов.



41-летний Мейвезер, выступающий в полусреднем весе, оставался непобежденным на протяжении всей своей карьеры. Он считается самым высокооплачиваемым боксером в истории профессионального бокса.



Второе место в рейтинге занял актер и режиссер Джордж Клуни с годовым доходом в 239 миллионов долларов. Источником его дохода является еще и бизнес.



В 2017 году он вместе со своими партнерами продал алкогольную компанию Casamigos, стоимость сделки составила около 1 миллиарда долларов.



Третьей в списке Forbes стала модель 20-летняя Кайли Дженнер с доходом в 166,5 миллиона долларов. Она заработала свой капитал благодаря линии косметики Kylie Cosmetics. Общее состояние девушки оценивается в 900 миллионов долларов.

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Пятерку самых состоятельных знаменитостей замыкают юрист и телеведущая Джудит Шейндлин (147 миллионов долларов) и актер Дуэйн Джонсон (124 миллиона долларов).



В десятку рейтинга также вошли футболисты Лионель Месси (111 миллионов долларов) и Криштиану Роналду (108 миллионов долларов), группы U2 (118 миллионов долларов) и Coldplay (115,5 миллионов долларов), певец Эд Ширан (110 миллионов долларов).

Отметим, ранее журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Первое место также занял боксер Флойд Мейвезер.