Германия отказалась менять позицию по "Северному потоку-2"

В Берлине уверены, что этот проект - коммерческий

Официальная позиция Германии относительно строительства газопровода "Северный поток-2" не изменилась, но при его реализации следует уточнить роль Украины как страны-транзитера газа.



Об этом заявила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер, передает ТАСС.



"Наша позиция не изменилась: в том, что касается "Северного потока-2", речь идет о коммерческом проекте", - сказала она.



"Однако при этом мы всегда говорили, что следует прояснить, какую роль будет играть Украина как страна-транзитер", - отметила Деммер.



"В наших интересах, чтобы она сохранила свою роль как транзитер газа", - добавила представитель кабмина.

В этой связи, по ее словам, правительство ФРГ приветствует переговоры, которые ведет Еврокомиссия с российской и украинской сторонами.

Напомним, недавно в Конгресс США внесли законопроект о санкциях по "Северному потоку-2".

Как сообщалось, суд в Германии отклонил протест экологов против строительства "Северного потока-2" из-за общественной важности проекта.

В начале лета Швеция разрешила строительство "Северного потока-2" на своей территории.

При этом , в Польше считают "Северный поток 2" антиевропейским проектом, который разрушает все, что было когда-то провозглашено идеями энергетического союза.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии и Дания – утверждают, что Северный поток-2 увеличит зависимость ЕС от Газпрома, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.