В Госстате рапортуют о росте зарплат украинцев

Средняя номинальная зарплата в стране за год выросла почти на четверть

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года увеличилась на 24,2%, составив 9141 гривну.



Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По сравнению с маем 2018 года средняя зарплата увеличилась на 4,8%.

Реальная заработная плата в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года увеличилась на 13%, а по сравнению с маем 2018 года – на 4,8%.

Ранее Фокус писал о том, что Беларусь обогнала Украину по уровню реальной зарплаты.