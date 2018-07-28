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Главная » Деньги » За 6 месяцев дефицит госбюджета составил 10 миллиардов

За 6 месяцев дефицит госбюджета составил 10 миллиардов

За 6 месяцев дефицит госбюджета составил 10 миллиардов
Фото взято с сайта ubr.ua

Приватизация за первое полугодие 2018 года принесла всего 0,05 млрд гривен из ожидавшихся 4,58 млрд гривен

28.07.18 7
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Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первых 6 месяцев года составил 9,78 млрд гривен, тогда как в 2017 году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 29,04 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте Государственной казначейской службы.

Так, общий фонд бюджета за полгода сведен с дефицитом 12,98 млрд гривен, тогда как в прошлом году дефицит общего фонда госбюджета составил 1,7 млрд гривен.

С учетом ранее обнародованных данных, в июне госбюджет был сведен с дефицитом 0,58 млрд гривен, однако по общему фонду был зафиксирован профицит около 1,22 млрд гривен.

Госказначейство отмечает, что заимствования в первом полугодии текущего года составили по общему фонду 84,15 млрд гривен при плане на этот период 139,3 млрд гривен, тогда как погашения – 104,73 млрд гривен при плане 106,54 млрд гривен.

В спецфонд в январе-июне было привлечено 2,7 млрд гривен займов при плане на весь год 17 млрд гривен.

Приватизация за первое полугодие 2018 года принесла всего 0,05 млрд гривен из ожидавшихся 4,58 млрд гривен, что даже меньше 0,11 млрд гривен за этот же период 2017  года.

Отметим, дефицит государственного бюджета в феврале 2018 года составлял 9,5 млрд грн, дефицит сводного бюджета за февраль составлял 5,2 млрд грн.

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