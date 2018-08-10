Британская полиция потратила 10 млн фунтов на расследование о применении Новичка

Правительство Великобритании потратило на расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери более 10 миллионов фунтов.

Об этом сообщает The Guardian.

Полиция графства Уилтшир потратила более 1,3 миллиона фунтов (около 2,2 миллиона долларов) для оплаты сверхурочной работы своих сотрудников на территории Солсбери, а на привлечение правоохранителей из других структур потратили более 7 миллионов фунтов (около 9 миллионов долларов), при этом в данную сумму не входят расходы Скотланд-Ярда.

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"Для нашей полиции оказаться в центре двух таких крупных инцидентов за такое короткое время — это что-то невероятное, и мы понесли значительные дополнительные расходы из-за масштабов расследования", − отметил комиссар полиции по борьбе с преступностью в графстве Уилтшир Ангус Макферсон.

Напомним, Лондон готовит запрос об экстрадиции двоих россиян по делу об отравлении Новичком.