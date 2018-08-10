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Главная » Деньги » Эрдоган отреагировал на падение лиры: С нами бог!

Эрдоган отреагировал на падение лиры: С нами бог!

Эрдоган отреагировал на падение лиры: С нами бог!
Фото: 24СМИ

Курс турецкой валюты к доллару США во время торгов 9 августа обновил исторический минимум

10.08.18 389
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Президент Турции ​Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны не беспокоиться из-за рекордного падения курса лиры к доллару.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

"Не забывайте, у них есть доллары, но с нами наш народ, наш бог. Мы много работаем. Посмотрите, что с нами было 16 лет назад, и где мы сейчас", — заявил Эрдоган,

Курс турецкой лиры к доллару США во время торгов 9 августа обновил исторический минимум, упав за день на 4%, до 5,42 лиры за доллар, на фоне ухудшения турецко-американских отношений. В апреле, до начала падения, доллар стоил 4 лиры.

В целом с начала года турецкая лира упала на 29%, подсчитал WSJ. Утром 10 августа за один доллар на турецкой бирже давали 6 лир.

На прошлой неделе Эрдоган также призвал граждан страны конвертировать имеющуюся у них валюту и золото в лиру, чтобы поддержать национальную валюту.

Отметим, отношения США и Турции обострились после того, как 1 августа Вашингтон ввел санкции в отношении министра внутренних дел и министра юстиции Турции. На этот шаг Вашингтон пошел из-за отказа турецких властей освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона, арестованного ​по подозрению в шпионаже и за связи со сторонниками исламского проповедника Фетуллаха Гюллена, которого Турция считает террористом. Анкара объявила об ответных мерах, пригрозив арестовать имущество глав Минюста и Министертсва внутренней безопасности США, если таковые будут обнаружены на территории Турции.

Напомним, Евросоюз выделит Турции 3 млрд евро для содержания беженцев.

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