В НБУ объяснили, что происходит на валютном рынке

В Украине нет фундаментальных причин для обесценивания гривны, так как предложение валюты со стороны главных экспортных отраслей страны, включая горно-металлургический комплекс и АПК, остается на довольно высоком уровне.
Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины о ситуации на валютном рынке.
По оценкам регулятора, рост спроса на валюту обусловлен сезонными, ситуативными и психологическими факторами. Среди этих факторов - сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров энергоресурсов и потребительских товаров.
Кроме того, снизилось предложение валюты со стороны населения под влиянием традиционных негативных ожиданий накануне осени.
НБУ заверил, что продолжает внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готов проводить валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких "скачков" курса.
"Задача Национального банка - не удерживать курс гривны на определенном уровне, а уменьшить интенсивность колебаний курса гривны и, следовательно, предотвратить ухудшение ожиданий и формирование рисков для снижения инфляции к цели", - говорится в комментарии.
Также Нацбанк напомнил, что на этой неделе ежедневно выходил на рынок с продажей валюты и всего за неделю продал 215 млн долл.
Ранее сообщалось, что НБУ пытается удержать доллар, продавая запасы.
Национальный банк Украины установил курс основных валют по отношению к гривне на пятницу, 17 августа. Стоимость доллара увеличилась на 23 копейки и составила 27,67 грн.