В НБУ объяснили, что происходит на валютном рынке

В Украине нет фундаментальных причин для обесценивания гривны, так как предложение валюты со стороны главных экспортных отраслей страны, включая горно-металлургический комплекс и АПК, остается на довольно высоком уровне.



Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины о ситуации на валютном рынке.



По оценкам регулятора, рост спроса на валюту обусловлен сезонными, ситуативными и психологическими факторами. Среди этих факторов - сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров энергоресурсов и потребительских товаров.

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Кроме того, снизилось предложение валюты со стороны населения под влиянием традиционных негативных ожиданий накануне осени.



НБУ заверил, что продолжает внимательно следить за развитием ситуации на валютном рынке и готов проводить валютные интервенции в случае необходимости, чтобы не допускать резких "скачков" курса.



"Задача Национального банка - не удерживать курс гривны на определенном уровне, а уменьшить интенсивность колебаний курса гривны и, следовательно, предотвратить ухудшение ожиданий и формирование рисков для снижения инфляции к цели", - говорится в комментарии.



Также Нацбанк напомнил, что на этой неделе ежедневно выходил на рынок с продажей валюты и всего за неделю продал 215 млн долл.

Ранее сообщалось, что НБУ пытается удержать доллар, продавая запасы.

Национальный банк Украины установил курс основных валют по отношению к гривне на пятницу, 17 августа. Стоимость доллара увеличилась на 23 копейки и составила 27,67 грн.