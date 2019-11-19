Чего хочет инвестор. Длинный путь маленьких шагов для правительства

2019-11-19 18:12:00

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Чего хочет инвестор. Длинный путь маленьких шагов для правительства

Чего хочет инвестор. Длинный путь маленьких шагов для правительства

Если правительство желает избавиться от ненужных ему госактивов, придётся пройти длинный путь маленьких шагов

Закладывать в бюджет многомиллиардные суммы от приватизации, чтобы затем ничего не продать, давно превратилось в традицию. Кабмин Алексея Гончарука – не исключение. В бюджете 2020-го предусмотрено поступление 12 млрд грн от продажи госсобственности. Вопрос, поступят ли эти деньги в казну – риторический. Интереснее другое, – возможно ли выполнить программные цифры в принципе, даже если проявить «политическую волю» и «перестать воровать».

Представление об этом можно получить по месседжам крупных инвесторов. Например, такого как Международная финансовая корпорация (IFC). Это финучреждение на протяжении десятков лет методично вливает деньги в украинскую экономику, – выдавая «длинные» кредиты и покупая небольшие пакеты акций. О том, как видят инвестиции в Украину в IFC, можно понять из недавнего интервью руководителя офиса IFC в Украине, Молдове и Беларуси Джейсона Пеллмара Liga.net.

Прежде всего, бросается в глаза крайне сдержанный интерес Пеллмера к активам, которые внутри страны считают самыми привлекательными и за потоки которых изо всех сил борются власть и приближённые к ней ФПГ. Например, такого как «Центрэнерго». «Для международных финансовых институтов эти активы представляются сложными, во-первых, потому что их необходимо реформировать, а во-вторых, потому что для генерации энергии используется уголь», – поясняет менеджер IFC. Эта точка зрения совпадает с тем, что я неоднократно слышал в оффрекордс беседах с частными инвесторами – ожидания властей при приватизации энергетических активов – завышены. В той же Африке можно найти кучу похожих электростанций с куда более высокой потенциальной доходностью и большей предсказуемостью цен на электроэнергию, чем в Украине. Да и угольной генерации в мире всё больше «закручивают гайки», поэтому целесообразность такой покупки при игре в длинную – под вопросом.

Другое дело – финансовый сектор, несмотря на присущие украинским банкам проблемы в виде высокой доли неработающих кредитов. Тут Пеллмар куда более оптимистичен. Он заявляет о намерении IFC вложиться в государственный «Укргазбанк». «Мы рассматриваем возможность предоставления Укргазбанку доприватизационного конвертируемого долгового инструмента. Следующий этап - приватизация, сейчас мы работаем над привлечением в Укргазбанк сильного стратегического инвестора». Речь идёт о намерении выдать банку пятилетний заем на €30 млн с последующей конвертацией его в долю в акционерном капитале до 20%. Эта инвестиция уже вызвала негодование некоторых аналитиков, заговоривших о непрозрачной и «ползучей» приватизации финучреждения. А что вы хотели, господа? Что инвесторы побегут скупать госбанки в стране, где предправления одного из самых стабильных банков с международным капиталом, «Райфайзена», НАБУ задерживает за предполагаемое участие в схемах на предыдущей работе – в НБУ? А через несколько дней предправления «Укрэксимбанка», одного из крупнейших госбанков страны, СБУ увозит в чёрном воронке, тоже за схемы. Тут поневоле станешь дуть на холодное. Даже если у банка хорошая отчётность, сто раз подумаешь, стоит ли вкладывать деньги в госактив. Ведь Минфин в любой момент может сменить менеджмент и назначить обычного для наших широт упыря. С такими страновыми рисками более чем логично оставить за собой возможность получить свои деньги назад.

Наконец, с откровенным восхищением Пеллмар говорит об инвестициях в землю – особенно на Востоке. Тут всё понятно – накануне открытия рынка земля самый недооцененный ресурс, который будет разлетаться как горячие пирожки. Особенно в прифронтовых областях. Война рано или поздно закончится, а возможности скупить за копейки один из лучших чернозёмов мира, может больше и не быть.

Одним словом, картина не самая радужная. Отбоя от инвесторов, готовых вкладываться в проблемную промышленность и финансовый сектор, однозначно не будет. Будет скупка за бесценок земли, деньги от продажи которой уйдут на погашение долгов. Такие «инвестиции» невозможно мультиплицировать при всём желании. Если мы хотим по-другому, – таки да, надо прекращать воровать и идти путём маленьких шагов, грамотно преподнося мировому сообществу осторожные вложения как показатель привлекательности страны. И наконец, быть честными перед собой – хотя бы перестать закладывать в бюджет заведомо невыполнимые цифры.

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