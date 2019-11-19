Чего хочет инвестор. Длинный путь маленьких шагов для правительства

Если правительство желает избавиться от ненужных ему госактивов, придётся пройти длинный путь маленьких шагов

Закладывать в бюджет многомиллиардные суммы от приватизации, чтобы затем ничего не продать, давно превратилось в традицию. Кабмин Алексея Гончарука – не исключение. В бюджете 2020-го предусмотрено поступление 12 млрд грн от продажи госсобственности. Вопрос, поступят ли эти деньги в казну – риторический. Интереснее другое, – возможно ли выполнить программные цифры в принципе, даже если проявить «политическую волю» и «перестать воровать».

Представление об этом можно получить по месседжам крупных инвесторов. Например, такого как Международная финансовая корпорация (IFC). Это финучреждение на протяжении десятков лет методично вливает деньги в украинскую экономику, – выдавая «длинные» кредиты и покупая небольшие пакеты акций. О том, как видят инвестиции в Украину в IFC, можно понять из недавнего интервью руководителя офиса IFC в Украине, Молдове и Беларуси Джейсона Пеллмара Liga.net.

Прежде всего, бросается в глаза крайне сдержанный интерес Пеллмера к активам, которые внутри страны считают самыми привлекательными и за потоки которых изо всех сил борются власть и приближённые к ней ФПГ. Например, такого как «Центрэнерго». «Для международных финансовых институтов эти активы представляются сложными, во-первых, потому что их необходимо реформировать, а во-вторых, потому что для генерации энергии используется уголь», – поясняет менеджер IFC. Эта точка зрения совпадает с тем, что я неоднократно слышал в оффрекордс беседах с частными инвесторами – ожидания властей при приватизации энергетических активов – завышены. В той же Африке можно найти кучу похожих электростанций с куда более высокой потенциальной доходностью и большей предсказуемостью цен на электроэнергию, чем в Украине. Да и угольной генерации в мире всё больше «закручивают гайки», поэтому целесообразность такой покупки при игре в длинную – под вопросом.

Другое дело – финансовый сектор, несмотря на присущие украинским банкам проблемы в виде высокой доли неработающих кредитов. Тут Пеллмар куда более оптимистичен. Он заявляет о намерении IFC вложиться в государственный «Укргазбанк». «Мы рассматриваем возможность предоставления Укргазбанку доприватизационного конвертируемого долгового инструмента. Следующий этап - приватизация, сейчас мы работаем над привлечением в Укргазбанк сильного стратегического инвестора». Речь идёт о намерении выдать банку пятилетний заем на €30 млн с последующей конвертацией его в долю в акционерном капитале до 20%. Эта инвестиция уже вызвала негодование некоторых аналитиков, заговоривших о непрозрачной и «ползучей» приватизации финучреждения. А что вы хотели, господа? Что инвесторы побегут скупать госбанки в стране, где предправления одного из самых стабильных банков с международным капиталом, «Райфайзена», НАБУ задерживает за предполагаемое участие в схемах на предыдущей работе – в НБУ? А через несколько дней предправления «Укрэксимбанка», одного из крупнейших госбанков страны, СБУ увозит в чёрном воронке, тоже за схемы. Тут поневоле станешь дуть на холодное. Даже если у банка хорошая отчётность, сто раз подумаешь, стоит ли вкладывать деньги в госактив. Ведь Минфин в любой момент может сменить менеджмент и назначить обычного для наших широт упыря. С такими страновыми рисками более чем логично оставить за собой возможность получить свои деньги назад.

Наконец, с откровенным восхищением Пеллмар говорит об инвестициях в землю – особенно на Востоке. Тут всё понятно – накануне открытия рынка земля самый недооцененный ресурс, который будет разлетаться как горячие пирожки. Особенно в прифронтовых областях. Война рано или поздно закончится, а возможности скупить за копейки один из лучших чернозёмов мира, может больше и не быть.

Одним словом, картина не самая радужная. Отбоя от инвесторов, готовых вкладываться в проблемную промышленность и финансовый сектор, однозначно не будет. Будет скупка за бесценок земли, деньги от продажи которой уйдут на погашение долгов. Такие «инвестиции» невозможно мультиплицировать при всём желании. Если мы хотим по-другому, – таки да, надо прекращать воровать и идти путём маленьких шагов, грамотно преподнося мировому сообществу осторожные вложения как показатель привлекательности страны. И наконец, быть честными перед собой – хотя бы перестать закладывать в бюджет заведомо невыполнимые цифры.