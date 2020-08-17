Маневры — не главное. Зачем Украине долгосрочная стратегия развития?

На минувшей неделе стало известно, что до конца декабря нынешнего года должна быть презентована стратегия "Украина 2030" и приняты программные документы, нацеленные на ее выполнение начиная с 2021 года.

Стратегия не будет разрабатываться как вещь в себе госчиновниками, оторванными от реальности. Над стратегией будет работать консорциум украинских аналитический центров. Стратегия готовится не как документ действующего Кабмина, это национальная стратегия, работу над которой анонсировал на встрече с крупным бизнесом президент Украины ещё в марте 2020 года.

Уже слышу возражения такого плана:

— Зачем тратить время на виртуальные вещи, стратегии, если сегодня нужно решать текущие проблемы, которых много?

— Сколько их уже было этих стратегий? И что?

— Кто это все будет выполнять, если министры у нас год живут?

Самое смешное, эти вопросы задают последние 20 лет. А ситуация все хуже.

Попробую расставить акценты.

Разработка и реализация долгосрочной стратегии развития страны не противоречит задаче решать текущие вопросы.

Еще 2500 лет назад великий китайский стратег Сунь-Цзы говорил: "Стратегия без тактики — это самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии — это просто суета перед поражением"

Не кажется ли Вам, что спустя 2,5 тыс лет Украина подтверждает его тезис, делая ставку без стратегии на тактику. Как вам результат?

Слышали высказывание "Страны без стратегии являются ресурсом для стран со стратегией"?

Так вот. Зачем нужна долгосрочная стратегия?

это инструмент долгосрочного планирования, особенно в условиях ограниченных ресурсов.

это ключевая база для подготовки и оценки секторальных стратегий (энергетической, транспортной, продовольственной, научной, образовательной, экспортной, медицинской и иных...).

это прекрасный фильтр и инструмент оценки, приоритизации и подходов к решению важных тактических задач.

это база для эффективной государственной политики, где стимулирование экономики происходит не хаотично, вследствие активности разных лоббистах групп, а системно, с оценкой эффекта для всей экономики и каждого гражданина.

это мощный инструмент повышения конкурентоспособности национального Бизнеса, который может опираться на качественную государственную политику, который сможет наконец то строить и свои собственные долгосрочные стратегии на 3-5-10 лет (сегодня горизонт — всего один год).

это источник информации для инвесторов, иностранных и внутренних. Инвестор не идёт в юрисдикции без понимания того, куда развивается экономика.

это источник информации для родителей, чему учить их детей, если есть в планах оставить их в Украине.

это источник мотивации остаться жить в Украине и жить в экономически развитой стране с высоким уровнем жизни граждан.

это инструмент приемственности власти и государственной политики.

Опыт Польши показал, что принятая в 2013 году стратегия до 2030 года является базой для программы правительства каждые 5 лет.

И мы можем повторить этот опыт.

Но эта работа не будет полной и успешной без вовлечения в нее национального бизнеса и его экспертизы. Ведь он и работодатель и производитель и наполнитель бюджета.

Уже два десятка крупных компаний заявили о поддержке проекта подготовки "Экономической стратегии Украины 2030". Со следующей недели начнется формирование экспертных групп.

У меня есть хорошее ощущение, что лед тронулся.

Давайте уже перестанем спорить о тактических мелочах и договоримся об общем будущем и месте Украины на экономической карте Европы и Мира.

Договоримся, и вместе его завоюем!

Первоисточник.

Публикуется с разрешения автора.