Научные достижения. Чего добились украинские учёные в 2016 году

В последние дни меня часто спрашивают об итогах года в украинской науке. Естественно, проще всего пошутить, что главным достижением украинской науки является сам факт её существования — такой скепсис легко пояснить динамикой сокращения учёных и крайне неудовлетворительным финансированием науки в бюджете на 2017 год. Если два года назад мы занимали предпоследнее место в Европе по количеству учёных на тысячу человек, то сегодня ситуация явно ухудшилась. Бюджет же второй год подряд не обеспечивает и 80% базовых потребностей.

А основной удар по праздничному настроению нанёс отчёт европейских экспертов о состоянии научной системы в Украине. В достаточно жёстких формулировках в нём говорится, что основные проблемы нашей сферы лежат вне нашей же компетенции. То есть все рассказы чиновников о том, что учёные "должны сами себя финансировать", что они "ничего не делают", "сами во всём виноваты", очень мягко говоря, неправда. А поскольку учёные являются деликатными людьми и в первую очередь сомневаются в себе, их требования к власть имущим были, очевидно, недостаточно настойчивыми.

Но тут меня начинает распирать радость. Во-первых, наличие независимой экспертизы позволяет аргументированно выставлять претензии к парням в пиджаках, которые агитируют за европейские порядки, но по отношению к науке ведут себя как средневековые инквизиторы. А во-вторых, этот отчёт есть чем подкрепить и усилить: 2016 год был насыщен знаковыми научными и околонаучными событиями.

Начнём с того, что из состава Национальной академии наук был исключён украинофоб Сергей Глазьев. Это событие ценно не только тем, что советник Путина более не бросает тень на украинскую науку. До этого момента вообще не существовало процедуры исключения академиков и лишения их привилегий: этот маленький шаг потребовал колоссальных усилий, но заложил фундаментальные основы для очищения от всего, что прибилось к настоящей науке за годы независимости. По важности это событие можно было бы приравнять к лишению депутатов неприкосновенности: учёные прозрачно намекнули власть имущим, что все рассказы о юридических сложностях и "не на часі" являются лишь отговорками лицемеров.

"Вчерашние ярые сторонники ликвидации институтов цитируют экспертные мнения учёных в программах своих политических сил"

Ушедший год стал также временем признания отечественной науки мировым сообществом. Например, украинского учёного Антона Наумовца наравне с коллегами из Кэмбриджа и Массачусетского технологического института наградили престижной медалью ЮНЕСКО "За вклад в развитие науки и нанотехнологий". А украинский математик Марина Вязовская смогла решить задачу, над которой многие столетия безуспешно бились лучшие мировые умы.

Авторитетная во всём мире организация Clarivate Analytics, которая занимается оценкой вклада учёных в общечеловеческое знание, впервые наградила 19 самых влиятельных украинских учёных, два научных журнала и десяток университетов и институтов. Лидерами украинской науки в 2016 году признаны в том числе Олег Кришталь, причастный к открытию двух из трёх известных в мире механизмов восприятия боли, Юрий Изотов, обнаруживший с коллегами самую молодую галактику во Вселенной, и Сергей Шарапов, на работы которого ссылались нынешние Нобелевские лауреаты по физике.

При этом 2016 год продемонстрировал, что наука является одной из немногих сфер, в которых реформы действительно происходят. Закон Украины "Про научную и научно-техническую деятельность", закладывающий основы интеграции в европейское исследовательское пространство, начал воплощаться в жизнь. Создан Идентификационный комитет, призванный сформировать процедуры прозрачного финансирования и контроля научной сферы в Украине. На очереди — появление Национального фонда исследований и Национального совета по вопросам развития науки и технологий.

Кстати, и здесь темпы реформ зачастую тормозятся неповоротливостью Кабинета министров Украины: документы месяцами бродят по полированным столам на Грушевского. Более того, все эти эпохальные подвижки происходят без единой дополнительной гривны бюджетного финансирования. Как говорится, есть с чем сравнить.

Но всё вышеперечисленное для меня является лишь следствием самого главного события: в Украине полноценно сформировалось научное сообщество. Группа умных людей осознала, что именно от их действий или бездействия зависит будущее их же лабораторий. Абсолютно все вызовы и проблемы науки в стране контролируются или решаются при непосредственном участии учёных.

"Темпы реформ зачастую тормозятся неповоротливостью Кабинета министров Украины: документы месяцами бродят по полированным столам на Грушевского"

Это покажется невероятным, но удалось наладить диалог с Министерством финансов, которое издревле позиционируется как абсолютное зло для науки, образования и медицины. Вменяемость чиновников и разумные доводы учёных позволили отменить дискриминационные и откровенно глупые положения 65-го постановления правительства, которые висели "петлёй на шее" украинской науки. Прямо сейчас кипит работа по внесению правок в другие законодательные акты с целью дебюрократизации научной среды.

2016 год позволил кратно снизить некомпетентные высказывания депутатов, активистов и лидеров общественных движений, потому что научное сообщество вызвалось пояснять всем желающим, как на самом деле работает наука и что именно нужно сделать, чтобы Украина стала высокотехнологичным государством. Мне приятно наблюдать, как вчерашние ярые сторонники ликвидации институтов цитируют экспертные мнения учёных в программах своих политических сил.

Почему так?

Причина возросшего доверия к учёным в том, что они не боятся говорить правду. Если ты уверен, что 2+2=4, нет ни единого повода принимать иное мнение. Так, учёные чуть ли ни единственные в стране озвучили проблему наличия в эшелонах власти любви к Лептонным Богам, а в диссертациях чиновников — массового плагиата и лженауки. Кроме того, трудно не верить людям, которые реформируют свою сферу в таких неблагоприятных условиях и достигают успехов. Которые видят решение проблемы не в бегстве через терминал аэропорта, а в искоренении причин возникающих проблем.

Что в сухом остатке? Любое подведение итогов — это взгляд в будущее. Я не знаю, каким оно будет у украинской науки. Но я вижу людей, которые изо дня в день делают всё для того, чтобы наука в стране была.

В Новом году хочу пожелать им терпения, выдержки, а также абсолютного отсутствия жалости к "невігласам", действия которых угрожают науке, а, значит, национальной безопасности Украины.

Всё только начинается.

Победим.