Время тратить. Сколько продлится потребительский бум в Украине

Экономический кризис 2014–2015 годов заставил украинцев пересмотреть структуру своих расходов и отказаться от лишних трат в пользу сбережений на чёрный день. Едва почувствовав улучшение ситуации в экономике, граждане активизировали приобретение товаров и услуг. К примеру, в ноябре 2016-го было продано 7,4 тыс. новых автомобилей. Это на 48% больше, чем в ноябре 2015-го. За 11 месяцев 2016-го продано 57,4 тыс. новых авто, тогда как за весь 2015-й дилеры реализовали лишь 40 тыс.

В других потребительских секторах тоже настоящий бум. По данным исследовательской компании GfK Ukraine, объём продаж бытовой техники и электроники в Украине в III квартале этого года составили 15 млрд грн, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2015-го. Существенно поднялся и рынок жилья. За январь — октябрь строительные компании построили квадратных метров на 51,3 млрд грн, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Рост доходов и зарплат в этом году оказался куда скромнее, чем увеличение потребления"

Всё меньше украинцев экономят на еде, чтобы сделать крупные покупки. Если в 2015 году продажи сладостей, мяса и молочных продуктов упали более чем на 20%, то в 2016-м ситуация развернулась в противоположную сторону. По данным Госстата, украинцы купили 207 тыс. т импортной рыбы, что на 26% больше, чем в 2015-м. Вернулись в рацион и экзотические фрукты. За январь — октябрь 2016-го импорт цитрусовых вырос на 26%, до 211 тыс. т. А винограда завезли практически в два раза больше, чем за аналогичный период 2015-го, — 48 тыс. т. Несмотря на повышение акцизов и минимальных розничных цен, украинцы стали употреблять также больше дорогих напитков.

Любопытно, что рост доходов и зарплат в этом году оказался куда скромнее, чем увеличение потребления. Так, по данным Госстата, доходы украинцев во II квартале 2016-го выросли по сравнению с аналогичным периодом 2015-го на 14%, до 468,4 млрд грн.

Не факт, что потребительский бум продлится долго. Рост импорта уже привёл к возникновению дыры в платёжном балансе страны. За январь — октябрь Украина экспортировала товаров на $29,1 млрд, а импортировала на $31,2 млрд. Без притока инвестиций отрицательное сальдо платёжного баланса приведёт к ослаблению гривны и вновь умерит возросшие аппетиты граждан.