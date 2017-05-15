Полная задница. Почему эпатаж стал формой и содержанием политических действий в Украине

Даже банальное политическое высказывание моментально обретает вес и значение, если на высказывающемся отсутствует какой-нибудь важный предмет одежды: штаны или бюстгальтер. А лучше, чтобы всё сразу. Самые торжественные и важные мероприятия, как и самые торжественные и важные люди, довольно часто становятся героями скандальных сюжетов.

Свежий пример — выходка Виталия Седюка, которому удалось проскакать с голой задницей вокруг поющей на сцене "Евровидения" Джамалы. Это тот самый Седюк, который пытался поцеловать Уилла Смита, сделать предложение герцогине Кэмбриджской, получить статуэтку "Грэмми" вместо Адель, заявиться на Нью-Йоркский фэшен-бал в стрингах а-ля Борат и так далее. Для этого украинца не существовало никаких границ задолго до всеобщего безвиза.

В процессе всех этих эскапад Виталий едва ли произнёс пару слов, но смысл его высказываний и так ясен: ни слишком серьёзное лицо, ни обилие пафоса, ни почести и слава не делают человека лучше, чем он есть. Так что с голой задницей оно честнее.

С правовой точки зрения подобные истории квалифицируются однозначно — как правонарушение. Седюк имеет богатый опыт пребывания под стражей, а за атаку на Брэда Питта даже приговорён судом Лос-Анджелеса к трём годам условно.

Куда интереснее разобраться в психологическом значении стрикеров (тем, кто предпочитает выражать свою гражданскую позицию путём обнажения перед большим скоплением народа) или пранкеров (любителям телефонных розыгрышей). В сущности, эти люди подобны доктору из анекдота, который показывал клиенту абстрактные пятна Роршаха, а тот возмущался: "Что вы мне всё время неприличные картинки показываете?!" Создавая неоднозначные и довольно стрёмные ситуации, активисты скандального жанра тестируют общественность на наличие важных качеств — открытости, самоиронии, самоуважения, уверенности, какой-то даже непоколебимости перед лицом любых обстоятельств.

Джамала тест Седюка прошла. Полностью сохранила самообладание, не потеряв в ходе инцидента ни единой ноты. Хотя её восточное целомудрие и статус новобрачной могли бы стать веской причиной, чтобы оскорбиться.

Чуть хуже результаты тестирования оказались у президента Порошенко, который зачем-то стал комментировать всё это в ходе своей долгожданной пресс-конференции. У граждан накопилось множество куда более серьёзных вопросов к президенту, чем его отношение к стрикеру. И, тем не менее, Пётр Порошенко своё слово сказал, и оно симптоматично. Цитирую: "200 миллионов смотрят Украину, десятки тысяч людей прикладывают сверхусилия, чтобы показать Украину миру. И тут вылезает одна жопа и думает, что она и есть Украина". В озабоченности Петра Алексеевича внешним впечатлением, которое Украина может произвести на стороннего наблюдателя, куда больше невротического эксгибиционизма, чем в эксгибиционизме Седюка. И это разочаровывает. От лидера своей страны ожидаешь куда больше самоуважения, чем готов продемонстрировать Пётр Порошенко.

"В озабоченности Петра Алексеевича внешним впечатлением, которое Украина может произвести на стороннего наблюдателя, куда больше невротического эксгибиционизма, чем в эксгибиционизме Седюка"

И полностью провалил "тест Седюка" министр внутренних дел Арсений Аваков. Сообщив публике о задержании стрикера по ст. 208 КПК Украины, министр посоветовал тому воздержаться от "реализации своего хобби в тюремной камере изолятора". Господин Аваков понял метафору господина Седюка с оголением ягодиц предельно буквально. Мол, жопа — она и в СИЗО жопа. А какие уж там с этим могут быть шутки. В итоге чувак, считающий нормальным оголить интимное на публике, выглядит куда приличнее министра, считающего нормой сексуальное насилие во вверенной его заботам системе.

Всю эту историю с игривым эпатажем публики "Евровидения" следует обсудить ещё и потому, что "игра" и "эпатаж" стали не только самой ходовой формой политического действия в Украине, а и, собственно, единственным её содержанием. Нас сложно чем-то удивить. В исполнении политиков мы видели всё. Обильные обмороки, истерические параличи, поедание земли, опереточные драки, фейерверки и дымовухи, эстафеты красноречия, рождающие такие обращения к коллегам по цеху, как "клоуны", "дауны", "котята" и "пупырышки". На первый взгляд игры, в которые играют Ляшко, Тимошенко и Седюк, одинаковы. Во всех случаях цель — привлечь общественное внимание любой ценой.

Но на самом деле есть существенная разница между "политическими играми" и "игрой в пространстве политики". В первом случае речь идёт лишь об имитации, симуляции, создании "как бы реальности" с единственной целью — эксплуатировать общественные интересы, как правило, в антиобщественном направлении. Второй же предполагает выработку жизненно важных решений и навыков путём творчества и экспериментирования. В современном мире, где так часто путаются верх и низ, правда и ложь, реальность и иллюзии, прошлое и будущее, игра, может статься, окажется единственным доступным людям способом совладать со всем этим хаосом и сохранить доверие друг к другу. Репрессии, запреты, директивы тут точно не помогут, а наоборот, лишь спровоцируют умножение абсурда. Именно этот процесс прямо сейчас раскручивается в соседней стране. Возможно, сегодня нет более важной вещи, символизирующей глубину различий между украинским и российским народами, чем вот это отношение к игре. В нашем обществе тоже хватает тех, кто на полном серьёзе готов доказывать Шарли Эбдо, что со святынями шутить нельзя. Но пока народ сохраняет способность смеяться над собой, он непобедим. Даже с голой задницей.