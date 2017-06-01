Война хостелам, мир отелям. Как украинские законотворцы могут распугать иностранных туристов

Поданный 3 мая на рассмотрение парламента законопроект №6424 «О внесении изменений в Жилищный кодекс УССР» как нельзя лучше показывает отношение, по крайней мере части элит страны, к малому и среднему бизнесу. Вместо возможности легализовать расположенные в квартирах офисы и хостелы документ предлагает накладывать на их владельцев гигантские штрафы. Которые, естественно, повсеместно будут заменять взятками

Что ужасного в хостеле или небольшом офисе на одном из этажей многоквартирного дома? Для жильцов соседних квартир — ничего. Во всяком случае, от таких соседей проблем меньше, чем от адепта упражнений с перфоратором по воскресным утрам. Да и пример европейских городов, где хостелы, небольшие офисы, юридические конторы или врачебные кабинеты в многоэтажном доме — обыденность, показывает, что ничего страшного в этом явлении нет.

А вот коммунальным чиновникам и полиции такие объекты снятся в кошмарах. Хоть их владельцы официально не получили разрешение на изменение целевого назначения квартир и найти в их деятельности нарушение Жилищного кодекса проще простого, данью предпринимателей не обложишь. Принятый в далёком 1983 году Жилищный кодекс запрещает заниматься в жилых квартирах лишь промпроизводством. Остальные случаи предпринимательской деятельности не оговариваются напрямую. Поэтому владельцев подобных квартир максимум можно привлечь к ответственности за абстрактное "нарушение правил пользования жилыми домами". А это от двух до семи необлагаемых минимумов, то есть 34–119 грн. Одни слёзы, в общем.

Однако сейчас любители "бакшиша" в предвкушении. Нардепы от БПП Дмитрий Андриевский, Андрей Шинькович, Артур Герасимов, депутат от НФ Александр Кодола и вне­фракционный нардеп Юрий Левченко предложили изменить Жилищный кодекс.

Поданный ими законопроект напрямую запрещает размещение офисов и отелей в многоквартирных домах. Обосновывая необходимость подобного запрета, авторы проекта апеллируют к тому, что переоборудование квартир происходит без учёта норм пожарной безопасности, а ежедневное посещение таких мест большим числом лиц приводит к повышенной нагрузке на лифты.

Стоит отметить, что, например, в Риме или Будапеште хостелы в домах со старинными, построенными ещё в начале прошлого века лифтами можно найти на любой из центральных улиц. И ничего страшного с лифтами не происходит. Как и не возникает пожаров из-за офисов. Адвокаты и психоаналитики не уходят с работы, забыв выключить утюг, и не засыпают у себя в приёмной с горящей сигаретой в руках. Но это мелочи.

"Инсайдеры туротрасли уже который год жалуются, что один из главных факторов, сдерживающих въездной туризм, — непомерные аппетиты украинских отельеров"

Важнее другое. Нардепов не смутило, что Комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в 2007 году уже рассматривал вопрос и пришёл к выводу, что если владельцы переоборудованных квартир не наносят ущерб окружающей среде и не нарушают права соседей, то они могут использовать свою недвижимость для предпринимательской деятельности.

А раз так, то всё, что нужно сделать, — это облегчить процедуру смены целевого назначения квартир, чтобы предприниматель мог законно оборудовать в ней хостел или офис, не проходя 12 кругов бюрократического ада. Очевидно, что легальный хостел будет исправно платить туристический налог, который сейчас его владелец кладёт себе в карман, а с собственника офиса можно взять на ремонт подъезда больше, чем с обычного жильца. Но обо всём этом в законопроекте нет ни слова.

Вместо этого авторы инициативы предлагают наказывать нарушителей штрафом от 2 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов, то есть в размере 34–85 тыс. грн. Что же, сумма вполне серьёзная, чтобы договориться с проверяющим "полюбовно" и заплатить в виде взятки лишь её часть.

Особенно странно всё это выглядит с учётом направленных на развитие туризма усилий государства. Европейский турист если и поедет развлекаться в воюющую страну, то исключительно по причине её дешевизны. Инсайдеры туротрасли уже который год жалуются, что один из главных факторов, сдерживающих въездной туризм, — непомерные аппетиты украинских отельеров. И если вместо того, чтобы развивать сегмент бюджетного жилья, мы начнём уничтожать хостелы, то непонятно, зачем нужно было тратить 30 млн евро на проведение "Евровидения"?

Впрочем, пока речь идёт лишь о поданном в Верховную Раду законопроекте. Чтобы стать законом, ему предстоит пройти длинный путь. И хочется верить, что на этом пути здравый смысл победит ущербную логику "всё взять и запретить".