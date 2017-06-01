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Главная » Мнения » Война хостелам, мир отелям. Как украинские законотворцы могут распугать иностранных туристов
Евгений Гордейчик
журналист
Евгений Гордейчик журналист

Война хостелам, мир отелям. Как украинские законотворцы могут распугать иностранных туристов

Война хостелам, мир отелям. Как украинские законотворцы могут распугать иностранных туристов
Фото: Getty Images

Поданный 3 мая на рассмотрение парламента законопроект №6424 «О внесении изменений в Жилищный кодекс УССР» как нельзя лучше показывает отношение, по крайней мере части элит страны, к малому и среднему бизнесу. Вместо возможности легализовать расположенные в квартирах офисы и хостелы документ предлагает накладывать на их владельцев гигантские штрафы. Которые, естественно, повсеместно будут заменять взятками

01.06.17 9
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Что ужасного в хостеле или небольшом офисе на одном из этажей многоквартирного дома? Для жильцов соседних квартир — ничего. Во всяком случае, от таких соседей проблем меньше, чем от адепта упражнений с перфоратором по воскресным утрам. Да и пример европейских городов, где хостелы, небольшие офисы, юридические конторы или врачебные кабинеты в многоэтажном доме — обыденность, показывает, что ничего страшного в этом явлении нет.

А вот коммунальным чиновникам и полиции такие объекты снятся в кошмарах. Хоть их владельцы официально не получили разрешение на изменение целевого назначения квартир и найти в их деятельности нарушение Жилищного кодекса проще простого, данью предпринимателей не обложишь. Принятый в далёком 1983 году Жилищный кодекс запрещает заниматься в жилых квартирах лишь промпроизводством. Остальные случаи предпринимательской деятельности не оговариваются напрямую. Поэтому владельцев подобных квартир максимум можно привлечь к ответственности за абстрактное "нарушение правил пользования жилыми домами". А это от двух до семи необлагаемых минимумов, то есть 34–119 грн. Одни слёзы, в общем.

Однако сейчас любители "бакшиша" в предвкушении. Нардепы от БПП Дмитрий Андриевский, Андрей Шинькович, Артур Герасимов, депутат от НФ Александр Кодола и вне­фракционный нардеп Юрий Левченко предложили изменить Жилищный кодекс.

Поданный ими законопроект напрямую запрещает размещение офисов и отелей в многоквартирных домах. Обосновывая необходимость подобного запрета, авторы проекта апеллируют к тому, что переоборудование квартир происходит без учёта норм пожарной безопасности, а ежедневное посещение таких мест большим числом лиц приводит к повышенной нагрузке на лифты.

Стоит отметить, что, например, в Риме или Будапеште хостелы в домах со старинными, построенными ещё в начале прошлого века лифтами можно найти на любой из центральных улиц. И ничего страшного с лифтами не происходит. Как и не возникает пожаров из-за офисов. Адвокаты и психоаналитики не уходят с работы, забыв выключить утюг, и не засыпают у себя в приёмной с горящей сигаретой в руках. Но это мелочи.

"Инсайдеры туротрасли уже который год жалуются, что один из главных факторов, сдерживающих въездной туризм, — непомерные аппетиты украинских отельеров"

Важнее другое. Нардепов не смутило, что Комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в 2007 году уже рассматривал вопрос и пришёл к выводу, что если владельцы переоборудованных квартир не наносят ущерб окружающей среде и не нарушают права соседей, то они могут использовать свою недвижимость для предпринимательской деятельности.

А раз так, то всё, что нужно сделать, — это облегчить процедуру смены целевого назначения квартир, чтобы предприниматель мог законно оборудовать в ней хостел или офис, не проходя 12 кругов бюрократического ада. Очевидно, что легальный хостел будет исправно платить туристический налог, который сейчас его владелец кладёт себе в карман, а с собственника офиса можно взять на ремонт подъезда больше, чем с обычного жильца. Но обо всём этом в законопроекте нет ни слова.

Вместо этого авторы инициативы предлагают наказывать нарушителей штрафом от 2 тыс. до 5 тыс. необлагаемых налогом минимумов, то есть в размере 34–85 тыс. грн. Что же, сумма вполне серьёзная, чтобы договориться с проверяющим "полюбовно" и заплатить в виде взятки лишь её часть.

Особенно странно всё это выглядит с учётом направленных на развитие туризма усилий государства. Европейский турист если и поедет развлекаться в воюющую страну, то исключительно по причине её дешевизны. Инсайдеры туротрасли уже который год жалуются, что один из главных факторов, сдерживающих въездной туризм, — непомерные аппетиты украинских отельеров. И если вместо того, чтобы развивать сегмент бюджетного жилья, мы начнём уничтожать хостелы, то непонятно, зачем нужно было тратить 30 млн евро на проведение "Евровидения"?

Впрочем, пока речь идёт лишь о поданном в Верховную Раду законопроекте. Чтобы стать законом, ему предстоит пройти длинный путь. И хочется верить, что на этом пути здравый смысл победит ущербную логику "всё взять и запретить".

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