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Главная » Мнения » Ужин с придурком. Почему политики продают своё время
Светлана Чунихина
политический психолог
Светлана Чунихина политический психолог

Ужин с придурком. Почему политики продают своё время

Ужин с придурком. Почему политики продают своё время
Фото: deswork.net

В Украине появилась новая нездоровая тенденция. Хотя и со здравыми целями

30.06.17 13
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На днях на благотворительный аукцион ProZorro был выставлен лот "Завтрак с заместителем министра внутренних дел Украины Анастасией Деевой". Лот был куплен за 11 млн грн. Правда, потом победительница торгов отказалась платить, поскольку была готова расстаться максимум с 11 тысячами, а миллионы — это просто опечатка. В таком случае лот достаётся следующему по списку претенденту, который сделал ставку в 10 с небольшим тысяч.

До этого такой же аукцион был проведён по поводу похода в театр с заместителем министра энергетики и угольной промышленности Натальей Бойко, тоже юной красавицей. Лот ушёл за 9 тыс. грн.

Сейчас на торги выставлен ужин с министром юстиции Павлом Петренко. Он постарше и, возможно, менее красив, но покупатель найдётся наверняка.

Эти аукционы придуманы для того, чтобы собрать 400 тыс. грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких для детских операционных Института нейрохирургии. Сейчас реанимация детей с тяжёлыми патологиями осуществляется с помощью старых аппаратов, которые периодически выходят из строя.

И цель благородная. И практика участия политиков и знаменитостей в благотворительных акциях общепринятая. И всё же что-то с этими аукционами не так.

Первое, что приходит в голову, — надувательство. Время государственных чиновников ведь уже оплачено налогоплательщиками с тем, чтобы они успешно решали государственные задачи, в том числе по оснащению специализированных медицинских учреждений высококлассным оборудованием. Но эти задачи, как мы знаем, не решаются или решаются не так эффективно. Поэтому идея продать немного времени высокопоставленного государственного служащего по второму разу и на вырученные деньги купить недостающее оборудование не лишена остроумия. Картину портит лишь невысокая стартовая цена лотов (всего 100 грн), узкий круг участников торгов (6–7 претендентов) и небогатая выручка. Если ценовая политика такой и останется, то, чтобы собрать искомую сумму, придётся привлечь к участию в благотворительном аукционе правительство в полном составе.

Поэтому возникает второе объяснение, почему в этом случае опять получилось "как всегда", хотя, скорее всего, хотели "как лучше". И это объяснение — жуткая двусмысленность всей этой акции. Причём двусмысленность случайная, неосознанная и поэтому совсем непростительная. Примерно как реклама большого магазина с использованием слогана "Все вместе — в одном месте!".

"В Украине большинство населения уверено, что все политики продажны. Но быть уверенным — это одно, а знать — совсем другое. Зато теперь скептики узнали, что политиков действительно можно купить, причём недорого"

Выбор стартовых лотов — двусмысленный. В стенах Кабинета министров (и в соответствующем смысловом контексте) пол, возраст и внешность заместительниц министров не играют никакой роли и никак не связаны с их деловыми качествами. Хотя с разделением этих понятий — "внешняя привлекательность" и "компетентность" — у нас всегда возникают серьёзные трудности. Но в контексте аукциона это сделать совершенно невозможно. При соединении в одном предложении слов "привлекательная девушка", "лот", "деньги", "завтрак", "театр" закономерно возникают ассоциации определённого толка из серии "кто девушку ужинает, тот её и танцует". Причём ассоциации настолько эмоционально богатые, что для других интерпретаций у наблюдателя просто не остаётся свободных психических ресурсов.

Предложение политика в качестве лота — крайне двусмысленно. В нашей стране подавляющее большинство населения уверено, что все политики продажны. Но быть уверенным — это одно, а знать — совсем другое. Зато теперь скептики узнали, что политиков действительно можно купить, причём недорого. Кстати, среди претендентов на поход в театр с Натальей Бойко из Минуглепрома значится два общества с ограниченной ответственностью. То есть этот лот может быть воспринят как лоббистская схема.

Стартовая цена в 100 грн тоже двусмысленна. "Грош вам цена", "Клоуны дешёвые" — как часто политики получают в свой адрес подобные оценки? Чаще некуда.

И, наконец, самая досадная двусмысленность заключается в возможном несовпадении представлений покупателя и продавца о том, что является товаром. С точки зрения политиков, решившихся на этот эксперимент, они выставляют на продажу весьма ценные предметы: своё время; своё внимание; свою неординарную личность; свой престиж, которым они делятся с победителем лота. Запостить селфи с замминистра или министром — это же круто! Но за это ли в действительности готовы платить участники аукциона?

У Франсиса Вебера есть прекрасная пьеса "Ужин с придурком". Она о пресыщенных людях из высшего сословия, которые развлекаются тем, что отыскивают и приводят на совместные ужины людей с большими странностями. Как правило, тех, кто слишком серьёзно воспринимает жизнь и кому на этой почве здорово не везёт. А однажды главный герой находит очередного "придурка" и приводит к себе домой с намерением хорошенько поразвлечься. Однако по мере развития событий открываются неприглядные подробности, спрятанные за блестящим фасадом его жизни, роли путаются, и к концу становится не совсем ясно, кто же тут "придурок".

В ситуации с нашим аукционом это тоже неочевидно. Потому что сам аукцион дурацкий.

Хотя всё это будет неважно, если деньги всё-таки удастся собрать и дети получат лучшее лечение, чем это возможно сейчас.

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