Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » После нас хоть потоп. Спасут ли хипстеры страну
Евгений Гордейчик
журналист
Евгений Гордейчик журналист

После нас хоть потоп. Спасут ли хипстеры страну

После нас хоть потоп. Спасут ли хипстеры страну
Фото: Getty Images

Украинским "креаклам" ещё предстоит усвоить концепцию уважения к интересам окружающих людей как неотъемлемую часть образа мышления. Без этого в Европу нам не попасть

09.07.17 28
000

Сегодня принято возлагать большие ожидания на зарождающийся креативный класс — поколение продвинутой молодёжи с открытым мышлением и предпринимательским духом. Эти люди не стремятся идти по стопам родителей — варить сталь или просиживать брюки в креслах чиновников. Они вкладывают свободное время, силы и средства в стартапы. И будь то IT-проект или очередной барбершоп и кафе со смузи, зачастую добиваются успеха — получают прибыль, создают рабочие места и вообще умудряются выжить в условиях насквозь пропитанной бюрократизмом и коррупцией государственной системы, как бы не замечая её.

Эти качества роднят украинских "креаклов" с европейским средним классом и вселяют оптимизм относительно будущего страны. Однако есть и беда, которая пока отделяет украинскую креативную тусовку от Европы непреодолимой пропастью, — это социальная ответственность. Проще говоря, понимание того, что действия человека должны учитывать не только его личные интересы, но и окружающих людей.

Актуальность этого вопроса показал прошедший на минувших выходных в киевском Выставочном центре музыкальный фестиваль Atlas Weekend. Для околохипстерской публики он, бесспорно, стал одним из наиболее знаковых событий года. А вот для нескольких десятков тысяч жителей окрестных домов — пяти днями страданий.

Оставим в стороне вопрос, как организаторы мероприятия второй год подряд получают разрешение на установку столь мощного звукового оборудования, что происходящее ночью на фестивале слышно в радиусе нескольких километров. В конце концов, Выставочному центру надо выживать в условиях недостаточного финансирования. Для окрестных жителей несколько дней не стихающего сутки напролёт  шума, возможно, не такая уж и большая плата за возможность в остальное время гулять по ухоженной территории, а не заросшему пустырю с разваливающимися зданиями сталинской эпохи.

Интереснее другая проблема, вполне решаемая, но по какой-то причине не заслужившая внимания организаторов ивента и не смутившая тусовочную публику, — явная непригодность инфраструктуры  ВДНХ для огромного потока направляющихся в одно место машин. В результате перед Выставочным центром образовывались постоянные тянучки. А многочисленные авто перегородили тротуары, оккупировали газоны и окрестные дворы.

"Организаторы Atlas Weekend второй год подряд получают разрешение на установку столь мощного звукового оборудования, что происходящее ночью на фестивале слышно в радиусе нескольких километров"

Опять таки, оставим за скобками вопрос, почему Нацполиция не обращала внимания на вопиющие нарушения ПДД и владельцы неправильно припаркованных авто не получали под дворник извещение о внушительном штрафе. Как это, к слову, произошло бы в любой европейской стране.

Стоит отметить, что ядро посетителей Atlas Weekend составил именно креативный класс — люди, несмотря на молодость, явно занимающие довольно высокую ступень социальной лестницы, если могут позволить себе ездить на личном авто и заплатить за посещение четырёх дней фестиваля около 1,8 тыс. грн. Но они не подумали о том, что при использовании авто необходимо учитывать интересы окружающих людей. Поэтому правильнее будет оставить машину в километре-двух от места проведения ивента и дальше прогуляться пешком.

Точно так же и организаторы мероприятия могли хотя бы попытаться смягчить масштаб катаклизма. Например, предложить посетителям оставить авто на больших парковках на въезде в город и организовать бесплатные шаттлы между местом ивента и парковками. А в дополнение к этому составить расписание так, чтобы наиболее масштабный концерт дня на главной сцене заканчивался не в 23:50, а ко времени, позволяющему уехать домой на метро. Так как на самом фестивале всё было организовано идеально, можно предположить, что комфорт жителей окрестных домов организаторов попросту не интересовал.

Вот это действительно пугает. Пока украинский креативный класс будет мыслить в границах характерного для "дикого" капитализма "проектного подхода" (что на человеческий язык переводится как "после нас хоть потоп"), а концепция социальной ответственности, в том числе забота об общине, останется для него пустым звуком, кардинальных изменений в стране не произойдёт.

Украинский "креакл", мимикрирующий под европейца при помощи одежды и аккуратно подстриженной бороды, но мыслящий в категориях третьего мира, у настоящих европейцев будет вызывать лишь хохот. Такой же, какой бы у нас вызвал абориген, вырядившийся в деловой костюм, но так и не вытащивший из носа кость поверженного врага.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Instagram потерял половину пользователейВ одной из кофеен Сан-Франциско запретили беседы на хипстерские темы

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 40115
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 7816
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 13154
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4981
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 3779
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 7036
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1603
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 2065
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2723
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 4137
  1. СМИ: Французы могут построить гигантскую солнечную электростанцию в Чернобыле 3861 / 4372
  2. Ешь и худей. 15 продуктов для тех, кто хочет сбросить вес 1905 / 2239
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 1786 / 18793
  4. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 1668 / 2110
  5. Турбины в оккупированный Крым поставляла компания, в которой Siemens владеет акциями 1513 / 1726
  6. В центре Киева планируют построить новую трамвайную ветку 1296 / 1506
  7. Карта военных действий в зоне АТО на 8 июля 1207 / 1286
  8. В Киеве заработал комплекс фонтанов со светомузыкой 1203 / 1342
  9. Карта военных действий в зоне АТО на 9 июля 1080 / 1244
  10. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 1047 / 1266
  1. СМИ: Французы могут построить гигантскую солнечную электростанцию в Чернобыле 23 / 4372
  2. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 11 / 40115
  3. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 10 / 1266
  4. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 10 / 5931
  5. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 9 / 18793
  6. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 8 / 13154
  7. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 7 / 2110
  8. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 6 / 3324
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 6 / 893
  10. Водные маршруты. 55 рек Украины для сплава на байдарках, рафтах и катамаранах 5 / 383
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.