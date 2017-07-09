После нас хоть потоп. Спасут ли хипстеры страну

Украинским "креаклам" ещё предстоит усвоить концепцию уважения к интересам окружающих людей как неотъемлемую часть образа мышления. Без этого в Европу нам не попасть

Сегодня принято возлагать большие ожидания на зарождающийся креативный класс — поколение продвинутой молодёжи с открытым мышлением и предпринимательским духом. Эти люди не стремятся идти по стопам родителей — варить сталь или просиживать брюки в креслах чиновников. Они вкладывают свободное время, силы и средства в стартапы. И будь то IT-проект или очередной барбершоп и кафе со смузи, зачастую добиваются успеха — получают прибыль, создают рабочие места и вообще умудряются выжить в условиях насквозь пропитанной бюрократизмом и коррупцией государственной системы, как бы не замечая её.

Эти качества роднят украинских "креаклов" с европейским средним классом и вселяют оптимизм относительно будущего страны. Однако есть и беда, которая пока отделяет украинскую креативную тусовку от Европы непреодолимой пропастью, — это социальная ответственность. Проще говоря, понимание того, что действия человека должны учитывать не только его личные интересы, но и окружающих людей.

Актуальность этого вопроса показал прошедший на минувших выходных в киевском Выставочном центре музыкальный фестиваль Atlas Weekend. Для околохипстерской публики он, бесспорно, стал одним из наиболее знаковых событий года. А вот для нескольких десятков тысяч жителей окрестных домов — пяти днями страданий.

Оставим в стороне вопрос, как организаторы мероприятия второй год подряд получают разрешение на установку столь мощного звукового оборудования, что происходящее ночью на фестивале слышно в радиусе нескольких километров. В конце концов, Выставочному центру надо выживать в условиях недостаточного финансирования. Для окрестных жителей несколько дней не стихающего сутки напролёт шума, возможно, не такая уж и большая плата за возможность в остальное время гулять по ухоженной территории, а не заросшему пустырю с разваливающимися зданиями сталинской эпохи.

Интереснее другая проблема, вполне решаемая, но по какой-то причине не заслужившая внимания организаторов ивента и не смутившая тусовочную публику, — явная непригодность инфраструктуры ВДНХ для огромного потока направляющихся в одно место машин. В результате перед Выставочным центром образовывались постоянные тянучки. А многочисленные авто перегородили тротуары, оккупировали газоны и окрестные дворы.

"Организаторы Atlas Weekend второй год подряд получают разрешение на установку столь мощного звукового оборудования, что происходящее ночью на фестивале слышно в радиусе нескольких километров"

Опять таки, оставим за скобками вопрос, почему Нацполиция не обращала внимания на вопиющие нарушения ПДД и владельцы неправильно припаркованных авто не получали под дворник извещение о внушительном штрафе. Как это, к слову, произошло бы в любой европейской стране.

Стоит отметить, что ядро посетителей Atlas Weekend составил именно креативный класс — люди, несмотря на молодость, явно занимающие довольно высокую ступень социальной лестницы, если могут позволить себе ездить на личном авто и заплатить за посещение четырёх дней фестиваля около 1,8 тыс. грн. Но они не подумали о том, что при использовании авто необходимо учитывать интересы окружающих людей. Поэтому правильнее будет оставить машину в километре-двух от места проведения ивента и дальше прогуляться пешком.

Точно так же и организаторы мероприятия могли хотя бы попытаться смягчить масштаб катаклизма. Например, предложить посетителям оставить авто на больших парковках на въезде в город и организовать бесплатные шаттлы между местом ивента и парковками. А в дополнение к этому составить расписание так, чтобы наиболее масштабный концерт дня на главной сцене заканчивался не в 23:50, а ко времени, позволяющему уехать домой на метро. Так как на самом фестивале всё было организовано идеально, можно предположить, что комфорт жителей окрестных домов организаторов попросту не интересовал.

Вот это действительно пугает. Пока украинский креативный класс будет мыслить в границах характерного для "дикого" капитализма "проектного подхода" (что на человеческий язык переводится как "после нас хоть потоп"), а концепция социальной ответственности, в том числе забота об общине, останется для него пустым звуком, кардинальных изменений в стране не произойдёт.

Украинский "креакл", мимикрирующий под европейца при помощи одежды и аккуратно подстриженной бороды, но мыслящий в категориях третьего мира, у настоящих европейцев будет вызывать лишь хохот. Такой же, какой бы у нас вызвал абориген, вырядившийся в деловой костюм, но так и не вытащивший из носа кость поверженного врага.