Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Рейтинги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мнения » Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев
Светлана Чунихина
политический психолог
Светлана Чунихина политический психолог

Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев

Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев
Фото: открытые источники

Для Украины нормально встречать любую проблему реакцией фрейдовского отрицания

10.07.17 9
000

На минувшей неделе серверы госучреждений и крупных компаний Украины атаковал вирус Petya.A, и эта хакерская атака была оценена как "беспрецедентная" по масштабу.

Всем как-то сразу стало понятно, что украинский кейс — он о том, как просто, в два клика можно парализовать крупное государство: его банки, коммуникации, инженерные системы, энергетику, торговлю и так далее.

Правительства многих стран ещё сильнее озаботились вопросами кибербезопасности, хотя они и так у всех в приоритете. Но не украинское. Мировые СМИ облетела гифка с безумной собачкой, которая пьёт кофе в объятой пламенем комнате и сообщает, что всё хорошо. Этой гифкой сопровождалось официальное сообщение правительства Украины об атаке Petya.A.

Это была попытка эмоционально разгрузить атмосферу, сделать вид, что угроза не так уж страшна и над ней, видите, можно шутить, так что не надо паниковать. Но попытка крайне неудачная, поскольку угроза всё-таки серьёзна и требует максимального внимания к ней со стороны правительственных служб. В итоге шуточный мем с собачкой вылился в настоящий сеанс саморазоблачения. Украинская власть действительно производит впечатление безумцев, считающих, что пожар можно потушить с помощью чувства юмора.

Ту же манеру поведения можно наблюдать в ситуации с попытками Юрия Луценко привлечь к суду нескольких народных депутатов в связи с обвинениями в коррупционных преступлениях. Коррупция в Украине сродни пожару, в котором горит всё: вера в справедливость, доверие к политикам, надежды на лучшее, реформы. Любые ростки лучшего будущего моментально сжигаются в топке жгучего желания заинтересованных лиц жить по-старому. Но вместо попыток выработать адекватный ответ на столь масштабную угрозу, как коррупция, политики устраивают соцсоревнования в остроумии.

"Украинская власть производит впечатление безумцев, считающих, что пожар можно потушить с помощью чувства юмора"

Генпрокурор пересказывает свой диалог с депутатом, которому инкриминируется обогащение на незаконной добыче янтаря в Украине, как еврейский анекдот. "Боря, заплатите налоги!" — "Та то ж дорого!".

Депутат Лозовой втягивает целый Регламентный комитет парламента в дискуссию о налогообложении святых мощей.

Депутат Довгий шутит, что единственная его подпись, заслуживающая доверия, это подпись в книге записей актов гражданского состояния о заключении брака.

В итоге парламентский комитет выносит вердикт о том, что представление ГПУ о снятии неприкосновенности с указанных депутатов "является хоть и законным и мотивированным, но недостаточно обоснованным". И над всем этим рефреном звучит зловещее предупреждение: если сейчас создадим опасный прецедент, сядут все! Так в этом же и смысл, чтобы пресекать все коррупционные правонарушения, разве нет? Шутка о том, что "все" — это власти предержащие в полном составе — такая же несмешная и саморазоблачительная, как мем с собачкой.

Подобным же образом украинская власть реагирует на самую высокую угрозу — агрессию РФ. Очень показательный случай был в 2014 году, когда тогдашний и. о. министра иностранных дел пришёл успокаивать решительно настроенных граждан, собравшихся у российского посольства. Он спел вместе с ними "Путин — х**ло! Ла-ла-ла" в расчёте направить эмоции в мирное русло. Тогда в этом был смысл, и это сработало. Но тут важнее уверенность в том, что исполнение шуточной песенки — это ещё один способ отреагировать на военную угрозу.

"Мы видим шапито с растерянными и испуганными актёрами, которые неестественно шутят о том, как им на голову валятся горящие балки перекрытия"

За всеми этими сюжетами просматривается определённая манера поведения в условиях неопределённости и риска, которую украинские власти предержащие, осознанно или нет (скорее некоторые осознанно, а некоторые нет), приняли в качестве политической нормы. Для Украины нормально встречать любую проблему реакцией фрейдовского отрицания. Нормально — маскировать грозящую обществу опасность за гебефреническими симптомами (дурашливость, игра словами, скабрёзности). Нормально — смещать фокус борьбы с по-настоящему сильных противников (Ахметов, например) на более слабых (не в обиду всем вышеперечисленным). Всё это выглядит как очковтирательство, игра в дурака. Но это опять саморазоблачающая шутка. И вместо всесильной элиты, занятой большими делами, о которых не скажешь на публику и поэтому приходится изображать шапито, мы видим именно шапито с растерянными и испуганными актёрами, которые неестественно шутят о том, как им на голову валятся горящие балки перекрытия.

Британский врач Дэвид Оуэн, который наблюдал вблизи многих политических лидеров и даже работал в правительстве, подробно описал гибрис-синдром. Это нарциссическая иллюзия всесилия, которая рано или поздно развивается у большинства правителей, слишком долго пребывающих у руля государства. Гибрис-синдром проявляется в крепнущей убеждённости в собственной правоте, непогрешимости и даже всемогуществе. Такие лидеры ощущают свою соразмерность событиям и вызовам исторического масштаба, часто ищут такие вызовы, чем навлекают на свои народы большую беду. Далеко за примерами ходить не надо, Путин — носитель ярко выраженного гибрис-синдрома.

Украинских политиков, кажется, массово поразил антигибрис. Ответственность за страну, переживающую осевое время, а также необходимость жить в ситуации повышенной готовности к самым серьёзным и опасным вещам, оказалась слишком тяжёлым бременем для тех, кто подписывался лишь на увеселительную прогулку в закрома родины. Ни славы особой не нужно, ни почёта, ни страниц в учебниках истории. Лишь бы избавиться от давящего чувства несоответствия масштаба собственной личности масштабу происходящих событий. Даже если ради этого придётся бесконечно разыгрывать сцену "Сядем усе!" из старой советской комедии...

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
На крючке. Почему революция достоинства — впередиУжин без свечей. Почему политики продают своё времяЗабытый праздник. Почему свою Конституцию мы вспоминаем лишь изредка

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 1491
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 3684
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 19770
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 2199
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 745
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 1660
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 980
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 3058
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 1062
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 1534
  1. Кремлю для новых переговоров в "нормандском формате" не хватает "мяса" 4207 / 4727
  2. Большая разница. Топ-10 жизненных принципов, которые ломают стереотипы о состоятельных людях 4091 / 4630
  3. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 2207 / 3795
  4. Москва должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины 2057 / 2364
  5. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от аэропорта Борисполь 1938 / 2207
  6. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 1608 / 19770
  7. В Киеве заработал комплекс фонтанов со светомузыкой 1394 / 1505
  8. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 1346 / 1534
  9. Карта военных действий в зоне АТО на 9 июля 1277 / 1417
  10. Самолеты НАТО приземлились в Одессе 1275 / 1446
  1. Большая разница. Топ-10 жизненных принципов, которые ломают стереотипы о состоятельных людях 19 / 4630
  2. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13 / 3795
  3. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 10 / 40415
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от аэропорта Борисполь 8 / 2207
  5. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 8 / 1660
  6. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 8 / 1062
  7. Москва должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины 8 / 2364
  8. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 7 / 6109
  9. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 7 / 19770
  10. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 7 / 13417
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.