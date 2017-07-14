Запад-2017. Хотят ли русские войны…

Согласно опубликованному в начале июля докладу, составленному для американского Сената Разведывательным управлением министерства обороны США (РУМО), высшее военно-политическое руководство России на протяжении 2016–2017 годов продолжает упорно готовиться к так называемому "глобальному конфликту". Разведка Пентагона, правда, в своём докладе не уточняет, делается это нынешним кремлёвским "политбюро" в рамках его глобального блефа или же его глобального маразма, но цифры и факты в связи с этим приводит впечатляющие.

Так, американские разведчики уверены, что в период до 2020-го года Кремль намерен потратить на модернизацию своих стратегических ядерных сил не менее $28 млрд. Причём закачивание денег в российскую ядерную "триаду" (наземные ракетные комплексы как шахтного базирования, так и мобильные, атомные ракетные подводные лодки и стратегические бомбардировщики — носители ядерного оружия), по их мнению, началось ещё на рубеже 2014–2015-го годов. То есть именно в тот момент, когда "имперские позывы" Кремля в их гибридной форме приобрели наиболее максимальную амплитуду. Если кто забыл, военный бюджет "запоребрика" в тот момент достиг своего исторического максимума — американцы оценили его в $52 млрд. Кроме того, Кремль стал активно внедрять в свой набор инструментов противостояния "западной заразе" новейшие стратегические и тактические методики — информвойны, диверсии оперативно-тактического, а местами даже стратегического масштаба, кибернетические извращения в информационно-технической сфере и реанимационные мероприятия в отношении своего присутствия в околоземном космическом пространстве.

В течение последних пяти лет Россия накопила порядка 2000 ядерных зарядов нестратегического назначения и провела широкомасштабную реконструкцию комплекса защищённых подземных укрытий для своего военно-политического руководства.

Особо впечатлительным вся эта российская ядерная чесотка может показаться заразной и опасной. Ибо со стороны это выглядит так, что упоротые скрепоносцы вот-вот треснут ядерной дубиной, ну или по крайней мере начнут ею размахивать.

Но если отбросить в сторону эмоции и охи с ахами особо впечатлительных "экспертов" по кремлеведению, ничего удивительного в этом нет. И вопрос о приближении апокалипсиса сразу потеряет свою актуальность. В этом отношении надо помнить, что с точки зрения Кремля, подготовка к "ядерному пеплу" — всегда дело нужное и полезное. Даже если это блеф и передёргивание военно-политических картишек в глобальной игре на выбывание. В конце концов, логику кремлёвских мечтателей в таком случае понять несложно — если не догоню, то хоть согреюсь…

Более того, будем реалистами — в действительности конфликтовать в глобальном масштабе Путин и его "друзья" пока особо не могут — весовая категория с их воображаемым главным противником у них явно не та. В случае действительного "замеса" на уровне масштабной войнушки эффективно сопротивляться, по словам главного кремлёвского оружейника товарища Рогозина, РФ сможет пару суток, не больше. Но это вовсе не означает, что непосредственным соседям этих "страдальцев" ничего не грозит, ибо пакостить на региональном и субрегиональном уровне Кремль уже не только может, но и активно пробует. И кому, как не Украине, этого не знать…

"С точки зрения Кремля, подготовка к "ядерному пеплу" — дело всегда нужное и полезное. Даже если это блеф и передёргивание военно-политических картишек в глобальной игре на выбывание"

В этом отношении нас больше занимает то, что творится, например, в районе Авдеевки или какова ситуация на сопредельной стороне за границами Харьковской или Сумской областей. А вот ответы на эти вопросы, к сожалению, заставляют задуматься. На данный момент на оккупированной трети украинского Донбасса и в Крыму Кремль сосредоточил более 30 тыс. своих кадровых военнослужащих. Кроме того, несомненно, к этой орде стоит добавить ещё два так называемых армейских корпуса, развёрнутых на территории молодых народных бантустанов и управляемых штабом 8-й общевойсковой армии из состава Южного военного округа ВС РФ, руководство которой укомплектовано наиболее опытным командным составом, в том числе с опытом ведения реальных боевых действий на территории Донбасса. Это ещё не менее 30 тыс. бойцов.

По оценке украинского военного командования, этого вполне достаточно, чтобы фактически "держать в тонусе" и периодически "напрягать" разномасштабными "обострениями" ВСУ на всём юго-восточном фланге нашей страны. Учитывая, что эта группировка стоит на полном довольствии "военторга" (потребляя до 5 тыс. тонн топлива и полмиллиона различных боеприпасов в месяц), имеет на вооружении сотни танков и артсистем, её вполне можно рассматривать как "весьма озабоченную"…

Однако самым интересным в отношении ближайших и среднесрочных планов Москвы в отношении Киева является вопрос резкого и достаточно объёмного наращивания российской военной составляющей в приграничных с Украиной районах самой России и соседней Беларуси. Именно эти мероприятия и являются тем основным критерием, по которому можно судить о долгоиграющих задумках Путина.

Уже сегодня тут сосредоточена группировка российских войск численностью более 23 тыс. военнослужащих (без учёта Крыма, где формируется отдельный 22-й армейский корпус и развёрнут ЧФ из 30 боевых надводных кораблей, шести ракетных кораблей и пяти подводных лодок, в том числе один фрегат и три ПЛ несут КР типа "Калибр" с дальностью действия 1240 км в неядерном снаряжении), и она продолжает расти. В том числе три вновь созданных и развёрнутых полнокровных мотострелковых дивизии — 3-я (район Валуйки), 144-я (район Смоленска) и печально известная 150-я (район Новочеркасска) плюс не менее пяти отдельных танковых и мотострелковых бригад (в том числе двух полкового состава). Организационно-штатная структура и вооружение, которое поступает в эти соединения, делают их отнюдь не "прикрывающими государственную границу". Это откровенно ударные соединения. В Крыму невменяемый подполковник КГБ СССР так же решил потеребить своё ядерное эго — он активно восстанавливает места складирования и хранения ядерных боеприпасов (объект "Феодосия-13").

"Думаю, в оперативных планах российского генштаба наверняка уже практически отработан некий вариант второй серии "Запада-2017" — под девизом "забыли вернуться"

Ко всему прочему в Беларусь уже отправилось якобы бы тренироваться 5000 российских "ихтамнетов" вместо "запланированных" 3000, что тоже не может не настораживать. А российским полководцам как-то "неожиданно" понадобилось в нынешнем году аж 4126 железнодорожных вагонов для перевозки войск для якобы "ничем не примечательных" военных учений "Запад-2017" в Беларуси. В обычные годы для этих целей они обходились парой-тройкой сотен вагонов (для сравнения: в 2015-м россиянам понадобилось 125 вагонов, а в 2016-м и того меньше — 50). Куда, кого, что, а главное – зачем Путин собрался везти?

Учитывая, что, по информации украинской военной разведки, белорусские власти уже начали отселение гражданского населения вблизи военных баз, полигонов и районов будущего развёртывания российских войск, а также ведут подготовительные мероприятия по разворачиванию скрытых пунктов управления, баз хранения вооружения и военной техники на территории Беларуси, нет никакой гарантии, что у наших, уже северных, границ как-то так спонтанно после учений не "нарисуется" весомая группировка российских войск численностью не менее 10 тыс. человек. Думаю, в оперативных планах российского генштаба наверняка уже не только рассматривается, а и "практически отработан" некий вариант "второй серии" этих учений — под девизом "забыли вернуться".

Показательно, что Кремль со свойственным ему символизмом как бы намекает на некие исторические параллели. Так, российско-белорусские учения "Запад-2017" назначены на 17 сентября, в очередную годовщину "освободительного похода РККА в Западные Украину и Белоруссию", а сосредотачиваемые вблизи наших границ соединения имеют богатую историю участия в боевых действиях на территории Украины во времена Второй мировой…

Да, ныне российская группировка на наших границах находится ещё в стадии разворачивания и, даже не скрываясь, создаёт стационарную инфраструктуру своего базирования (строит казармы, полигоны, базы и т. д.). Что действительно свидетельствует о намерениях "прикрывать". Ибо в противном случае они прятались бы по лесам и перелескам, пытаясь добиться оперативной внезапности, а не копали и строили. Однако нет никакой гарантии, что всё это не является игрой на публику и в один прекрасный момент эти соединения и части не сорвутся с поводка под видом плановых учений на поддержку какой-нибудь очередной "народной республики" на территории Украины или Беларуси. По крайней мере опыт у Кремля в этом отношении имеется…