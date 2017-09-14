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Главная » Мнения » Возвращение строптивого. Саакашвили против украинского "Несмертельного Джо"
Евгений Гордейчик
главный редактор журнала Фокус
Евгений Гордейчик главный редактор журнала Фокус

Возвращение строптивого. Саакашвили против украинского "Несмертельного Джо"

Возвращение строптивого. Саакашвили против украинского "Несмертельного Джо"
Кадр из фильма "Безумный Макс. Дорога ярости"

Если Безумному Максу, как его видит пиар-команда Саакашвили, удастся проникнуть в Крепость зла, что изменится в реальности? 

14.09.17 102
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Опальный экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили шествует по стране. Его встреча на «прорванной» границе с Юлией Тимошенко, замом генпрокурора Давидом Сакварелидзе и бойцами батальона «Донбасс», переезд во Львов и митинг в Черновцах — явно лишь начало масштабного турне строптивого политика.

Вероятнее всего, возвращение Саакашвили стало ответом пока разрозненной оппозиции на попытки правящих элит добиться слияния Блока Петра Порошенко и «Народного фронта», в результате чего в Украине появится единая партия власти. Для соратников по будущей антипрезидентской коалиции Саакашвили абсолютно безопасен: он не прожил в Украине 10 лет и по закону на пост президента претендовать не может.

Одним словом, на роль лидера объединённой оппозиции Саакашвили подходит как нельзя лучше. Электорат с восторгом принимает его пламенные речи о необходимости решительных реформ и денной и нощной борьбы с коррупцией. Украинцы устали от упавших в долларовом эквиваленте зарплат, постоянного роста цен, прожорливой и крайне неэффективной армии чиновников.

В общем, все по Умберто Эко: «Любая форма популизма нацелена на то, чтобы заручиться консенсусом, сплачивая вокруг себя народ против внешней угрозы или тайного внутреннего врага. Выигрывают те, кто умеет, подыскавши casus belli, грамотно преподнести его под соусом из теории заговора». 

Эмоционально озвученная Саакашвили и многими другими нашими политиками идея о том, что для решения этих проблем достаточно лишь в очередной раз сменить власть, к сожалению, для большинства украинцев гораздо ближе, чем констатация очевидного факта: для изменения страны в лучшую сторону придётся тяжело работать за небольшие деньги на протяжении десятков лет. Плюс принять как данность то, что на оплату энергоносителей отныне будет уходить значительная часть семейного бюджета, а побороть коррупцию получится, лишь самому отказавшись от мысли решать вопросы при помощи знакомств.

Обычно политикам перестают верить после того, как они попадают во власть и электорат начинает не только слышать их речи, но и видеть дела. Саакашвили в этом плане уникален.

За полтора года, проведённые им на посту главы Одесской ОГА, он умудрился не сделать вообще ничего, что пусть с хорошей, пусть с плохой стороны, но позволяло бы оценить конкретные результаты его работы. Всё ограничивалось лозунгами и заверениями в непримиримой борьбе с тайным врагом — «коррупционной мафией», которая вставляет ему палки в колёса.

Пока единственный прокол Саакашвили — это «оговорка по Фрейду», допущенная кем-то из его пиарщиков во время Facebook-кампании перед возвращением политика в страну. На обложке его страницы разместили живописный кортеж ретро-автомобилей из фильма Джорджа Миллера «Безумный Макс». Всем, кто смотрел это кино, идея ясна: Саакашвили — герой одиночка, который в скитаниях находит верных соратников и идёт на приступ Крепости зла. Единственное но.

Изображённый на странице Саакашвили кортеж машин в реальности принадлежал не Безумному Максу, а его главному оппоненту — окружившему себя в той самой крепости наложницами злодею Несмертельному Джо. Правителю, который обещает идущим на смерть последователям безвизовое достижение Вальгаллы, где каждому из них выдадут по «Макшейку» и новому авто.

Конечно, мириться с властью Несмертельного Джо никак нельзя. Единственный вопрос: если Безумному Максу, как его видит пиар-команда Саакашвили, удастся проникнуть в Крепость зла, что изменится в реальности? Крепость падёт или у неё попросту появится новый хозяин?

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